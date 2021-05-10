Идову обновил свой пост с критикой судейства после матча со «Спартаком»

«Они не могут, судья поможет! P. S. Красная Глушенкову по делу. Тут и спорить не о чем, — написал футболист. — Пенальти — весь сезон нам твердят про умышленную игру рукой, расстояние от игрока, естественное положение… Ларссон плохо обработал мяч, и он его уже потерял, т.к. он шел к Лантратову прямо. Данилкин находится сзади в одном метре, за полсекунды мяч попадет ему в руку… Что он с ней должен сделать, куда убрать… Он умышленно ей играет? Нет. Мешал ли он голу? Нет. Момент уже весь исчерпан плохой обработкой. Знал он, что такой отскок будет? Куда там.