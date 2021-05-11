В «Спартаке» рассказали подробности нападения на сотрудника клуба Фетисова
Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал подробности нападения на сотрудника клуба Антона Фетисова.
Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал подробности нападения на сотрудника клуба Антона Фетисова.
Директор департамента по связям с общественностью
«Вчера ночью Антон Фетисов с женой выходили из ресторана. На выходе из заведения происходил конфликт, Антон попытался разнять людей. Один из участников конфликта спортивного вида ударил Антона и еще одного человека. Потом нанес еще один удар уже лежащему Антону, пытался ударить ногой, но удара удалось избежать. В настоящее время заведено уголовное дело. Думаю, что преступников удастся найти. Антон в реанимации, но находится в сознании, диагностирована