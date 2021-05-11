РПЛ: кто станет вторым, кто попадет в еврокубки и кто вылетит?
Вопросы, на которые ответит 30-й тур.
Вопросы, на которые ответит 30-й тур.
В начале майских праздников «Зенит» (62 очка после 29 матчей) разгромил «Локомотив» и за два тура до финиша оформил новое чемпионство, «Тамбов» (13) тогда же стал первой вылетевшей из лиги командой. Все остальные ключевые вопросы остались на последнюю неделю сезона.
В борьбе за серебро и второе место в Лиге чемпионов впереди «Спартак» (56 очков), его единственный конкурент — «Локомотив» (53). На еврокубки в РПЛ еще три претендента — «Рубин» и «Сочи» (по 52 очка), а также ЦСКА (50). Эта группа заполнит на финише два места в новом турнире УЕФА — Лиге конференций.
После кубкового финала между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» (12 мая) станет понятно, кто получит единственную путевку от России в Лигу Европы. Самарцы заберут ее в случае завоевания трофея. Победа «Локо» над лучшей командой ФНЛ обеспечит участие в Лиге Европы самим железнодорожникам или «Спартаку» (если тот финиширует третьим в РПЛ), а еврокубковым также станет пятое место в чемпионате.
Железнодорожники дали шанс оторваться конкуренту в субботу, завершив вничью вынесенный
Спартаковцы в понедельник вырвали победу в эмоциональном матче с «Химками» (2:1) и теперь опережают «Локо» на 3 очка. В последнем туре команда Доменико Тедеско сыграет с «Ахматом» в Грозном — и ее устроит ничья или осечка
Казанский клуб после волевой победы над «Арсеналом» в дождливой Туле (4:2) проведет домашнюю игру с «Ротором». Клуб из родного города Леонида Слуцкого остался в борьбе за «стыки», но стоит на вылет. При равенстве очков у «Рубина» есть перевес над «Сочи» по личным встречам, возвращение на европейскую арену очень близко.
Сочинцы после сложной победы над волгоградцами (2:1) отправляются в гости к бойким «Химкам». Перед этим черноморцы могут поддержать «Локо» в кубковом финале — тогда пятое место поможет им впервые попасть в еврокубки.
ЦСКА остался у границы топ-5 после важной победы над «Краснодаром» Виктора Гончаренко (3:1). В последнем туре команда Ивицы Олича встречается с «Динамо».
ЦСКА может остаться без еврокубков впервые с 2001 года, в начале которого стартовала эра Евгения Гинера. При равенстве очков армейцы уступят по личным встречам «Рубину» (1:2, 0:1) и «Сочи» (1:1, 1:2), так что им мало побеждать самим — должны уступить конкуренты.
Эти три команды определят, кто останется 15-м и вылетит в компании «Тамбова», а также двух участников стыковых матчей (если те состоятся с учетом вариантов развития событий при лицензировании клубов ФНЛ).
«Арсенал» мог гарантировать себе 13-е место победой над «Рубином», но после перерыва домашнего матча остался вдесятером, упустил перевес в счете 2:0 и проиграл. Теперь тулякам предстоит «стык» с «Уфой», пока «Ротор» после зарубы с «Сочи» сыграет в Казани.
«Арсенал» финиширует в зоне стыковых матчей, если победит/сыграет вничью в Башкирии или уступит «Уфе», а «Ротор» не победит «Рубин».
«Уфа» попадет в «стыки», если победит гостей из Тулы или не выиграет, но «Ротор» закончит с тем же исходом матч против «Рубина».
«Ротор» избежит прямого вылета, если победит «Рубин» или сыграет вничью, а «Уфа» уступит «Арсеналу» (при равенстве очков у волгоградцев перевес по личным встречам над обоими конкурентами в борьбе на границе прямого вылета).
Как определяются места в таблице при равенстве очков у двух и более команд: