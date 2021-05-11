Тяжелый уход. «Спартак» победил «Химки» в последней домашней игре под руководством Тедеско

Счет в матче на 27-й минуте открыл полузащитник «Химок» Максим Глушенков, который был арендован клубом у «Спартака» до окончания сезона. В составе победителей отличились нападающий Александр Соболев (54, с пенальти), для которого этот мяч стал 14-м в 21 игре чемпионата, и Джордан Ларссон (89). Шведский нападающий забил победный гол в третьей встрече подряд. На 37-й минуте «Химки» остались в меньшинстве из-за удаления Глушенкова за грубый фол.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--32d6b53f0aded6ce8e7e" data-vnd="32d6b53f0aded6ce8e7e" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=32d6b53f0aded6ce8e7e" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Тур РПЛ был посвящен Дню Победы. Встречи начинались с минуты молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Символический удар по мячу перед стартовым свистком сделал российский шахматист Ян Непомнящий, который является болельщиком «Спартака». В конце апреля он стал победителем турнира претендентов и с 24 ноября по 16 декабря сыграет в матче за звание чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карлсеном.

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 29, 10.05.2021, 19:00 Спартак 2 Химки 1

Игроки хозяев появились на поле в футболках с цитатой главного тренера «Фанаты “Спартака” страстные и эмоциональные — мне это очень нравится». По окончании встречи клуб провел церемонию в честь Тедеско, во время нее владелец красно-белых Леонид Федун подарил Тедеско и его помощникам, Максу Урванчки и Андресу Хинкелю, символические футболки.

После этого мероприятия Федун отметил, что клуб трогательно и красиво попрощался с Тедеско. «Сезон еще не закончился, тренера проводили, это была последняя [его] игра на нашем стадионе, сказали ему спасибо, у нас, у зрителей, больше не будет такой возможности, — сказал Федун. — Поэтому все было трогательно и красиво, слава богу, победили». Сам Тедеско на послематчевой конференции признался, что ему трудно уходить из команды. «Я никогда не сожалею о решениях, принимая его, я тщательно все продумал, — сказал он. — Действительно трудно уходить, потому что мы создали нечто в этой команде — атмосферу, характер, игровой рост, менталитет. И мы сделали это все вместе — игроки, сотрудники клуба, тренеры. Я люблю “Спартак”, команду, клуб, но представьте, насколько я люблю свою семью, раз принял такое решение».

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Благодаря третьей победе в РПЛ подряд «Спартак» набрал 56 очков и вышел на второе место, которое позволяет в следующем сезоне принять участие в квалификации Лиги чемпионов. Красно-белые гарантировали себе медали чемпионата России впервые за три сезона, идущий третьим московский «Локомотив» отстает на три очка, при равенстве позицию выше займут железнодорожники из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей в личных встречах. «Химки» с 44 очками находятся на восьмой строчке. В заключительной встрече чемпионата «Спартак» на выезде сыграет с грозненским «Ахматом», а «Химки» примут «Сочи». Все матчи тура пройдут 16 мая и начнутся в 14:00 мск.

Кто сменит Тедеско на посту главного тренера?

В начале мая глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов сообщил ТАСС, что в клубе определились с новым тренером, он отметил, что это будет иностранец. Однако на данный момент контракт с новым специалистом еще не подписан, сообщил ТАСС в понедельник управляющий директор красно-белых Евгений Мележиков. «Мы сказали, что объявим после 16 мая, — сказал он. — Сейчас ничего ни опровергать, ни подтверждать не хочется. Ни с кем контракт еще не подписан».

Тедеско возглавил «Спартак» в октябре 2019 года. В прошлом сезоне красно-белые заняли седьмое место в турнирной таблице РПЛ и дошли до полуфинала кубка страны, в котором проиграли будущему обладателю трофея петербургскому «Зениту» со счетом 1:2. На этом посту Тедеско может сменить португалец Руй Витория, ранее португальская газета O Jogo сообщила, что «Спартак» предложил ему контракт.

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Федун в беседе с журналистами не стал рассказывать, кто займет пост главного тренера. «Есть ли определенность с тренером? Как только будет, сообщим», — сказал он.

Бывший футболист красно-белых, первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян считает, что «Спартак» должен возглавить главный тренер сборной России Станислав Черчесов. «Это тренер сборной, как вы думаете, его просто так назначили? Человек, который имеет принципы, взгляд на построение игры, трепетность в высшей степени. Ну и, конечно, главное — результат», — сказал Симонян журналистам.

Однако от этой темы всех отвлекло сообщение о том, что у Фетисова диагностирована черепно-мозговая травма. «Вчера было нападение на Антона Фетисова, заведено уголовное дело, его состояние стабильное», — сообщил газете «Спорт-Экспресс» пресс-атташе красно-белых Ярослав Кулемин.

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 29, 10.05.2021, 16:30 Урал 1 Ростов 0

«Урал» прервал серию без побед

В другой встрече понедельника «Урал» на своем поле обыграл «Ростов» со счетом 1:0.

Единственный мяч на 37-й минуте забил Рамазан Гаджимурадов. На 85-й минуте судья не засчитал гол футболиста «Урала» Павла Погребняка после помощи системы видеоассистента рефери (VAR).

«Урал» прервал серию из четырех матчей без побед в чемпионате России (два поражения, две ничьи).

Екатеринбургский клуб набрал 34 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице. В заключительном туре «Урал» на выезде сыграет с «Локомотивом». «Ростов» с 43 очками располагается на девятой строчке.

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