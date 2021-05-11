Тяжелый уход. «Спартак» победил «Химки» в последней домашней игре под руководством Тедеско
МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Московский «Спартак» обыграл подмосковные «Химки» со счетом 2:1 в домашнем матче 29-го тура Тинькофф — Российской
МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Московский «Спартак» обыграл подмосковные «Химки» со счетом 2:1 в домашнем матче 29-го тура Тинькофф — Российской
Счет в матче на 27-й минуте открыл полузащитник «Химок» Максим Глушенков, который был арендован клубом у «Спартака» до окончания сезона. В составе победителей отличились нападающий Александр Соболев (54, с пенальти), для которого этот мяч стал 14-м в 21 игре чемпионата, и Джордан Ларссон (89). Шведский нападающий забил победный гол в третьей встрече подряд. На 37-й минуте «Химки» остались в меньшинстве
Тур РПЛ был посвящен Дню Победы. Встречи начинались с минуты молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Символический удар по мячу перед стартовым свистком сделал российский шахматист Ян Непомнящий, который является болельщиком «Спартака». В конце апреля он стал победителем турнира претендентов и с 24 ноября по 16 декабря сыграет в матче за звание чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карлсеном.
Игроки хозяев появились на поле в футболках с цитатой главного тренера «Фанаты “Спартака” страстные и эмоциональные — мне это очень нравится». По окончании встречи клуб провел церемонию в честь Тедеско, во время нее владелец
После этого мероприятия Федун отметил, что клуб трогательно и красиво попрощался с Тедеско. «Сезон еще не закончился, тренера проводили, это была последняя [его] игра на нашем стадионе, сказали ему спасибо, у нас, у зрителей, больше не будет такой возможности, — сказал Федун. — Поэтому все было трогательно и красиво, слава богу, победили». Сам Тедеско на послематчевой конференции признался, что ему трудно уходить из команды. «Я никогда не сожалею о решениях, принимая его, я тщательно все продумал, — сказал он. — Действительно трудно уходить, потому что мы создали нечто в этой команде — атмосферу, характер, игровой рост, менталитет. И мы сделали это все вместе — игроки, сотрудники клуба, тренеры. Я люблю “Спартак”, команду, клуб, но представьте, насколько я люблю свою семью, раз принял такое решение».
Благодаря третьей победе в РПЛ подряд «Спартак» набрал 56 очков и вышел на второе место, которое позволяет в следующем сезоне принять участие в квалификации Лиги чемпионов.
В начале мая глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов сообщил ТАСС, что в клубе определились с новым тренером, он отметил, что это будет иностранец. Однако на данный момент контракт с новым специалистом еще не подписан, сообщил ТАСС в понедельник управляющий директор
Тедеско возглавил «Спартак» в октябре 2019 года. В прошлом сезоне
Федун в беседе с журналистами не стал рассказывать, кто займет пост главного тренера. «Есть ли определенность с тренером? Как только будет, сообщим», — сказал он.
Бывший футболист
Однако от этой темы всех отвлекло сообщение о том, что у Фетисова диагностирована
В другой встрече понедельника «Урал» на своем поле обыграл «Ростов» со счетом 1:0.
Единственный мяч на 37-й минуте забил Рамазан Гаджимурадов. На 85-й минуте судья не засчитал гол футболиста «Урала» Павла Погребняка после помощи системы видеоассистента рефери (VAR).
«Урал» прервал серию из четырех матчей без побед в чемпионате России (два поражения, две ничьи).
Екатеринбургский клуб набрал 34 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице. В заключительном туре «Урал» на выезде сыграет с «Локомотивом». «Ростов» с 43 очками располагается на девятой строчке.
В последнем матче сезона ростовчане примут «Краснодар».