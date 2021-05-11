Комментатор «Матч ТВ» обвинил футболиста «Химок» в помощи «Спартаку»

По мнению журналиста, игрок намеренно получил красную карточку в очной встрече команд в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Журавель отметил, что Глушенков очень хочет сыграть в следующем сезоне в Лиге чемпионов.

Матч прошел в понедельник, 10 мая, и завершился со счетом 2:1 в пользу москвичей. Глушенков открыл счет на 27-й минуте, а через десять минут получил прямую красную карточку за удар в пах защитника «Спартака» Лукаса Айртона. После удаления хавбека красно-белые забили два мяча, выиграли матч и вышли на второе место, которое позволяет в следующем сезоне выступить в Лиге чемпионов.