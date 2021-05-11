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13:18 (мск), источник: Lenta.Ru

Комментатор «Матч ТВ» обвинил футболиста «Химок» в помощи «Спартаку»

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Тимур Журавель обвинил полузащитника «Химок» Максима Глушенкова в помощи московскому «Спартаку», которому принадлежит игрок. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Источник: РИА "Новости"

По мнению журналиста, игрок намеренно получил красную карточку в очной встрече команд в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Журавель отметил, что Глушенков очень хочет сыграть в следующем сезоне в Лиге чемпионов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Матч прошел в понедельник, 10 мая, и завершился со счетом 2:1 в пользу москвичей. Глушенков открыл счет на 27-й минуте, а через десять минут получил прямую красную карточку за удар в пах защитника «Спартака» Лукаса Айртона. После удаления хавбека красно-белые забили два мяча, выиграли матч и вышли на второе место, которое позволяет в следующем сезоне выступить в Лиге чемпионов.

Арендное соглашение Глушенкова с «Химками» истекает по окончании сезона. В нынешнем чемпионате он провел 11 матчей, в которых забил два мяча.

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Спартак
2:1
Первый тайм: 0:1
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