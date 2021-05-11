В «Спартаке» подтвердили уход Гулиева

Во вторник, 11 мая, информацию о расторжении контракта с хавбеком опубликовал «Чемпионат». 24-летний россиянин — воспитанник красно-белых.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--32d6b53f0aded6ce8e7e" data-vnd="32d6b53f0aded6ce8e7e" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=32d6b53f0aded6ce8e7e" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Со стороны игрока все договоренности о расторжении подписаны, со стороны клуба еще нет», — сказал «СЭ» управляющий директор клуба Евгений Мележиков.

Летом 2018 года Гулиев перешел в «Ростов», в январе 2019-го «Спартак» купил его обратно. За основной состав красно-белых он не играл с ноября 2019 года.