Федун отреагировал на избиение директора «Спартака» по связям с общественностью

По словам функционера, пока неясно, связано ли произошедшее с профессиональной деятельностью сотрудника красно-белых.

Команда Спартак

При этом он отметил, что такая версия не исключена. Федун выразил надежду, что виновные будут найдены.

Фетисов был избит в воскресенье, 9 мая, на Новокосинской улице в Москве. Сообщалось, что на выходе из ресторана он попытался разнять конфликтующих посетителей и получил несколько ударов. В итоге сотрудник «Спартака» попал в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.