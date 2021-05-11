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15:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Федун отреагировал на избиение директора «Спартака» по связям с общественностью

Владелец «Спартака» Леонид Федун отреагировал на избиение директора клуба по связям с общественностью Антона Фетисова. Об Этом сообщает РБК.

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Источник: РИА "Новости"

По словам функционера, пока неясно, связано ли произошедшее с профессиональной деятельностью сотрудника красно-белых.

Команда
Спартак

При этом он отметил, что такая версия не исключена. Федун выразил надежду, что виновные будут найдены.

Фетисов был избит в воскресенье, 9 мая, на Новокосинской улице в Москве. Сообщалось, что на выходе из ресторана он попытался разнять конфликтующих посетителей и получил несколько ударов. В итоге сотрудник «Спартака» попал в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Антон Фетисов был назначен директором департамента «Спартака» по связям с общественностью в июне прошлого года. На этом посту он сменил Антона Лисина.

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