«Крылья Советов» предоставили все документы для лицензирования в Российской премьер-лиге

5 мая «Крылья Советов», а также владикавказская «Алания», «Оренбург», московское «Торпедо» и нижнекамский «Нефтехимик» не получили лицензию. Клубы могут исправить предъявленные комиссией замечания до 12 мая, когда состоится заседание апелляционного комитета.

«Апелляцию уже подали. Все документы представлены. Завтра утром комиссия, клубов достаточно много, проблемы у всех разные. Мы, в свою очередь, на вопросы, которые были нам адресованы, ответили, задокументировали. Остается только ждать окончательного решения», — сказал Калакуцкий.