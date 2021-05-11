Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Манчестер Юнайтед
Лестер
Футбол. Зарубежный
20:00
Осасуна
Кадис
Футбол. Зарубежный
21:00
Эльче
Алавес
Футбол. Зарубежный
21:45
Наполи
Удинезе
Футбол. Зарубежный
22:15
Саутгемптон
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
23:00
Леванте
Барселона
Все события
Фоторепортажи
25Гончаренко проиграл Оличу. Фото матча ЦСКА — «Краснодар»
27«Локомотив»: печаль Зе Луиша, ничья с «Динамо»
19:29 (мск), источник: ТАСС

«Крылья Советов» предоставили все документы для лицензирования в Российской премьер-лиге

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» предоставил все необходимые документы для получения лицензии на выступление в Тинькофф — Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне. Об этом газете «Спорт-Экспресс» сообщил генеральный директор клуба Евгений Калакуцкий.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

5 мая «Крылья Советов», а также владикавказская «Алания», «Оренбург», московское «Торпедо» и нижнекамский «Нефтехимик» не получили лицензию. Клубы могут исправить предъявленные комиссией замечания до 12 мая, когда состоится заседание апелляционного комитета.

«Апелляцию уже подали. Все документы представлены. Завтра утром комиссия, клубов достаточно много, проблемы у всех разные. Мы, в свою очередь, на вопросы, которые были нам адресованы, ответили, задокументировали. Остается только ждать окончательного решения», — сказал Калакуцкий.

2 мая «Крылья Советов» обеспечили себе выход в РПЛ. Самарцы досрочно гарантировали себе первое место в таблице Олимп — Футбольной национальной лиги.

 "Сложно смириться с тем, что людей без объяснения причин не пустили на Олимпиаду. Это не бардак? Это не шапито?"
Семнадцатилетний россиянин стал настоящим открытием сезона
Черчесов высказался о расширенном составе сборной России на Евро
«Локомотив-Кубань» стартовал с победы в серии плей-офф Лиги ВТБ
«Спартак» контактировал с «Фейеноордом» по поводу перехода Тиля
СМИ: Руководство «Барселоны» намерено уволить Кумана
«Придзюбливает»: Уткин об отсутствии Смолова в составе на Евро
Федун отреагировал на избиение директора «Спартака»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь