Игорь Гамула: Прочитал книгу Гвардиолы и понял, что ни черта не знаю

«Хочется, конечно, профессионального футбола. Надо всё вспомнить, привести себя в надлежащий вид. Я не думаю, что устарел, потому что всё время слежу за футболом, смотрю за молодыми тренерами. Валерий Георгиевич Карпин очень интересно работает.

Я учусь, читаю много. Прочитал книгу Гвардиолы и понял, что ни черта (в оригинале использовано более грубое слово. — Прим. «Чемпионата») не знаю. Ну я и не думаю, что у нас все тренеры всё знают. Пускай они тоже почитают.