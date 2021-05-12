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01:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Прядкин рассказал о вариантах реформы по вылету клубов в ФНЛ

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) предлагают несколько вариантов по обмену команд между элитным дивизионом и Футбольной национальной лигой (ФНЛ), сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.

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Источник: Спорт РИА Новости

В РПЛ участвуют 16 клубов. В ФНЛ напрямую вылетают две худшие команды, 13-е и 14-е места в РПЛ играют стыковые матчи с командами, занявшими 3-е и 4-е места в ФНЛ. По итогам двухматчевых противостояний два победителя играют в РПЛ в следующем сезоне. Подобная система была введена с сезона-2012/13.

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«Вопрос поднимается клубами в рамках наших рабочих отношений с РФС. Думаю, что на общем собрании по итогам сезона вопрос об обмене между РПЛ и ФНЛ будет подниматься. Мы разослали в клубы информацию, чтобы они предложили свое видение такого обмена. Очень сильная конкуренция появилась, нет проходных матчей, есть клубы с хорошей материальной базой. Появились жесткие требования к лицензированию, и не каждый клуб ФНЛ может претендовать на место в РПЛ по спортивному принципу», — сказал Прядкин в эфире телеканала «Россия 24».

«Есть предложения оставить только два клуба на прямой вылет из РПЛ, два клуба на прямой вылет и один — на стыки, один — на прямой вылет и один — на стыки. Конфигураций может быть много», — добавил он.

За тур до окончания РПЛ «Тамбов» (13 очков) занимает 16-е место, волгоградский «Ротор» (21) — 15-е, «Уфа» (22) — 14-е, тульский «Арсенал» (23) — 13-е. Победителем первенства ФНЛ стали самарские «Крылья Советов» (98 очков за тур до конца сезона), второе место занял «Оренбург» (91), «Нижний Новгород» (87) гарантировал себе третью строчку, а «Алания» (74), калининградская «Балтика» (73) и московское «Торпедо» (72) претендуют на четвертое место.

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