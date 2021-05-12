Прядкин рассказал о вариантах реформы по вылету клубов в ФНЛ

В РПЛ участвуют 16 клубов. В ФНЛ напрямую вылетают две худшие команды, 13-е и 14-е места в РПЛ играют стыковые матчи с командами, занявшими 3-е и 4-е места в ФНЛ. По итогам двухматчевых противостояний два победителя играют в РПЛ в следующем сезоне. Подобная система была введена с сезона-2012/13.

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«Вопрос поднимается клубами в рамках наших рабочих отношений с РФС. Думаю, что на общем собрании по итогам сезона вопрос об обмене между РПЛ и ФНЛ будет подниматься. Мы разослали в клубы информацию, чтобы они предложили свое видение такого обмена. Очень сильная конкуренция появилась, нет проходных матчей, есть клубы с хорошей материальной базой. Появились жесткие требования к лицензированию, и не каждый клуб ФНЛ может претендовать на место в РПЛ по спортивному принципу», — сказал Прядкин в эфире телеканала «Россия 24».

«Есть предложения оставить только два клуба на прямой вылет из РПЛ, два клуба на прямой вылет и один — на стыки, один — на прямой вылет и один — на стыки. Конфигураций может быть много», — добавил он.