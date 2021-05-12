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11:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Прядкин рассказал, что нужно «Оренбургу» для выхода в РПЛ

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Футбольный клуб «Оренбург» перед постановкой задачи по выходу в Российскую премьер-лигу (РПЛ) должен был соответствовать требованиям элитного дивизиона, у клуба есть несколько недочетов по стадиону, заявил президент РПЛ Сергей Прядкин.

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Источник: РИА "Новости"

«Оренбург» за тур до окончания первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) набрал 91 очко и гарантировал себе второе место в таблице, которое дает право прямого выхода в РПЛ. Ранее комиссия по лицензированию футбольных клубов отказала «Оренбургу» в выдаче лицензии для участия в РПЛ. До 12 мая клубы могут исправить замечания. Проблемой для прохождения лицензирования стал домашний стадион «Оренбурга», который рассчитан на 7,5 тысячи мест и не подходит под минимальные требования РПЛ — 10 тысяч зрителей. 6 мая президент «Оренбурга» сообщил РИА Новости, что клуб в июне планирует начать реконструкцию стадиона и увеличить его вместимость.

Я не беру только «Оренбург». Жалко, когда игроки и тренеры, команда по спортивному признаку выходит в высший дивизион или повышает свой класс из ПФЛ в ФНЛ. Но для того и пишутся регламенты и футбольные законы, чтобы их исполнять. Прежде чем ставить задачу на повышение в классе, нужно в комплексе рассматривать все мероприятия, которые клубу нужно сделать, которые позволят выйти наверх. Требования лицензирования неновые, с каждым годом они ужесточались, принимали правильный вид.
Сергей Прядкин
президент РПЛ

«Было много разговоров, бесед и реконструкций по стадиону. Арена “Оренбурга” не соответствует по вместимости, по уровню комфорта. На совещании клубов РПЛ коллеги говорили о раздевалках, о комнатах для судей и инспекторов. И то, что сейчас руководители клуба обещают сделать это, я понимаю. Но ставя задачу, нужно соответствовать требованиям», — добавил он.

Также лицензии для участия в РПЛ не получили: победитель первенства ФНЛ «Крылья Советов» (Самара), «Торпедо» (Москва), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Алания» (Владикавказ), «Балтика» (Калининград).

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«Мы считаемся одной из крепких и хороших лиг достаточно высокого уровня. И когда мы стараемся держать высокий уровень в соответствии европейскому футболу, эти требования необходимо выполнять. Я не могу оценивать финансовое и инфраструктурное состояние клубов ФНЛ. Хотя наши специалисты совместно с коллегами из РФС выезжали в те клубы, которые претендовали на выход в РПЛ. Но эти клубы не члены РПЛ», — отметил Прядкин.

«Здорово, что у “Алании” появился собственник, закладывается новый стадион. Наверное, владельцу клуба стоит задуматься, что не нужно принимать сиюминутных решений, а надо основательно подготовиться, быть уверенным и иметь всё необходимое для игры в РПЛ и после этого выходить туда», — подчеркнул глава РПЛ.

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