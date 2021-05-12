Итальянские и английские клубы интересуются полузащитником «Зенита» Барриосом
Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос может покинуть команду. Футболист попал в сферу интересов клубов АПЛ и Серии А. Об этом сообщает El Universal.
Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос может покинуть команду. Футболист попал в сферу интересов клубов АПЛ и Серии А. Об этом сообщает El Universal.
Какой именно клуб хочет заполучить колумбийского футболиста, не сообщается. Источник отмечает, что эта информация станет известна в ближайшее время.
Вильмар Барриос играет в «Зените» с сезона-2018/19. В текущем чемпионате полузащитник принял участие в 26 матчах РПЛ, отдал 2 голевые передачи и заработал 7 желтых карточек.
Контракт 27-летнего футболиста действует до лета 2023 года.