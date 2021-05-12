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01:17 (мск), источник: Sport24

Итальянские и английские клубы интересуются полузащитником «Зенита» Барриосом

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос может покинуть команду. Футболист попал в сферу интересов клубов АПЛ и Серии А. Об этом сообщает El Universal.

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Источник: Sport24

Какой именно клуб хочет заполучить колумбийского футболиста, не сообщается. Источник отмечает, что эта информация станет известна в ближайшее время.

Вильмар Барриос играет в «Зените» с сезона-2018/19. В текущем чемпионате полузащитник принял участие в 26 матчах РПЛ, отдал 2 голевые передачи и заработал 7 желтых карточек.

Контракт 27-летнего футболиста действует до лета 2023 года.

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