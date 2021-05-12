Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:00
Шальке-04
Герта
Футбол. Зарубежный
19:30
Кальяри
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
20:00
Севилья
Валенсия
Футбол. Кубок России
20:00
Локомотив
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
21:00
Сельта
Хетафе
Футбол. Зарубежный
21:00
Уэска
Атлетик
Футбол. Зарубежный
21:45
Аталанта
Беневенто
Футбол. Зарубежный
21:45
Болонья
Дженоа
Футбол. Зарубежный
21:45
Интер
Рома
Футбол. Зарубежный
21:45
Лацио
Парма
Футбол. Зарубежный
21:45
Сампдория
Специя
Футбол. Зарубежный
21:45
Сассуоло
Ювентус
Футбол. Зарубежный
21:45
Торино
Милан
Футбол. Зарубежный
22:15
Челси
Арсенал
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетико
Реал Сосьедад
Все события
Фоторепортажи
25Гончаренко проиграл Оличу. Фото матча ЦСКА — «Краснодар»
27«Локомотив»: печаль Зе Луиша, ничья с «Динамо»
17:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Свидетели описали избиение директора «Спартака» по связям с общественностью

Появились свидетельские показания относительно избиения директора «Спартака» по связям с общественностью Антона Фетисова. Подробности уголовного дела приводит Telegram-канал «Мутко против».

Наверх

Свидетели описали нападение на сотрудника красно-белых. Они подтвердили причастность к преступлению Жафяра Боровкова.

Команда
Спартак

Как следует из показаний, после серии ударов Фетисов ненадолго потерял сознание. Когда же мужчина начал подниматься, нападавший Боровков возмутился поведением жертвы, заявив, что тот симулирует. «Да че он придуривается, устроили тут клоунаду», — после этих слов подозреваемый снова ударил Фетисова.

Ранее стало известно, что полиция задержала Боровкова. Подозреваемый работает монтажником «Мосводоканала».

Фетисов стал жертвой нападения 9 мая. Сотрудника столичного клуба избили на Новокосинской улице в Москве. Фетисов попытался разнять конфликтующих посетителей ресторана на выходе из заведения.

Фетисов работает в «Спартаке» с июня 2020-го.

Читайте также
 Туктамышева снялась для Maxim в прозрачном белье
История фигуристки, которая выиграла Олимпиаду, снялась для Playboy и отказала Трампу
Овечкин — все? Великий снайпер НХЛ провел худший сезон в карьере
Шлеменко зарубился с чеченцами: легенду высмеяли за слова о UFC
«Барселона» с треском вылетела из чемпионской гонки
Макгрегор возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов
Звезда русской гимнастики рассказала о жизни вне спорта (фото)
Клуб Панарина, Шестеркина и Бучневича остался без тренера
Карацев обыграл Медведева во втором круге турнира в Риме
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь