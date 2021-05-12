Свидетели описали избиение директора «Спартака» по связям с общественностью

Как следует из показаний, после серии ударов Фетисов ненадолго потерял сознание. Когда же мужчина начал подниматься, нападавший Боровков возмутился поведением жертвы, заявив, что тот симулирует. «Да че он придуривается, устроили тут клоунаду», — после этих слов подозреваемый снова ударил Фетисова.