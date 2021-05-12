Стадион «Зенита» стал самой посещаемой футбольной ареной в Европе
«Газпром Арена», на которой петербургский «Зенит» проводит домашние матчи, стала самым посещаемым футбольным стадионом Европы в сезоне-2020/2021. Об этом сообщается на сайте
«Газпром Арена», на которой петербургский «Зенит» проводит домашние матчи, стала самым посещаемым футбольным стадионом Европы в сезоне-2020/2021. Об этом сообщается на сайте
В среднем на матчах Российской
В минувшем сезоне во многих странах матчи проводились без болельщиков или с ограничениями посещаемости
«Зенит» в нынешнем сезоне третий раз подряд стал чемпионом России. Клуб обеспечил себе титул за три тура до конца турнира.