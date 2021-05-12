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20:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Стадион «Зенита» стал самой посещаемой футбольной ареной в Европе

«Газпром Арена», на которой петербургский «Зенит» проводит домашние матчи, стала самым посещаемым футбольным стадионом Европы в сезоне-2020/2021. Об этом сообщается на сайте сине-бело-голубых.

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Источник: РИА "Новости"

В среднем на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и Лиги чемпионов с участием «Зенита» присутствовали 18 937 зрителей. Кроме того, «Газпром Арена» вошла в тройку самых посещаемых стадионов мира. Ее обошли стадионы в китайском Гуанчжоу и в американской Атланте. Однако на тех аренах в сезоне-2020/2021 прошли только два и один матч со зрителями соответственно.

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В минувшем сезоне во многих странах матчи проводились без болельщиков или с ограничениями посещаемости из-за пандемии коронавируса. В России ограничения также присутствуют, но их жесткость постепенно снижалась.

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«Зенит» в нынешнем сезоне третий раз подряд стал чемпионом России. Клуб обеспечил себе титул за три тура до конца турнира.

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