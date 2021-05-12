Стадион «Зенита» стал самой посещаемой футбольной ареной в Европе

В среднем на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и Лиги чемпионов с участием «Зенита» присутствовали 18 937 зрителей. Кроме того, «Газпром Арена» вошла в тройку самых посещаемых стадионов мира. Ее обошли стадионы в китайском Гуанчжоу и в американской Атланте. Однако на тех аренах в сезоне-2020/2021 прошли только два и один матч со зрителями соответственно.