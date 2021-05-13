Теперь у ЦСКА больше шансов попасть в Европу! Победа «Локо» в Кубке — на руку армейцам

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«Локомотив», обыграв в финале «Крылья Советов» (3:1), не только взял девятый Кубок России в своей истории, но и гарантировал себе участие в Лиге Европы. После победы железнодорожников расклады для российских клубов, борющихся за попадание в еврокубки на следующий сезон, немного изменились. Теперь пятое место в РПЛ гарантирует выход в Европу.

«Спартак», 56 очков

Для красно-белых ситуация осталась прежней. Победа или ничья в матче с «Ахматом» в 30-м туре позволят им сыграть в Лиге чемпионов. А вот поражение в Грозном при победе «Локомотива» над «Уралом» отбросит команду Доменико Тедеско на третье место, которое даст право сыграть только в Лиге Европы.

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«Локомотив», 53 очка

Железнодорожники ещё не потеряли шансов на Лигу чемпионов. Но они зависимы от результата игры конкурента в Грозном. Даже если «Локо» не выиграет у «Урала» и опустится на четвёртое-пятое места в случае побед «Рубина» и «Сочи», то всё равно выступит в Лиге Европы благодаря завоеванию Кубка России.

«Рубин», 52 очка

Победа над «Ротором» в 30-м туре позволит казанцам сыграть в Лиге конференций. Ничья тоже устроит команду Леонида Слуцкого, так как по личным встречам она опережает и сочинцев, и армейцев. Главное, чтобы не случился худший из возможных сценариев: собственное поражение с победами «Сочи» и ЦСКА.

«Сочи», 52 очка

Южане тоже претендуют на участие в новом еврокубке. Команде Владимира Федотова нужно просто не проиграть в гостях «Химкам». В таком случае даже победа ЦСКА не помешает им попасть в Лигу конференций с пятого места, ведь «Сочи» имеет перевес над армейцами по личным встречам.

ЦСКА, 50 очков

Армейцы зависят от результатов «Рубина» и «Сочи». Если бы «Локомотив» уступил в кубковом финале «Крыльям Советов», то ЦСКА требовалось бы поражение и казанцев, и сочинцев. Теперь же хватит и осечки одного конкурента в комплекте с собственной победой над «Динамо». В этом случае ЦСКА будет в Лиге конференций. По очным встречам армейцы уступают и казанцам, и сочинцам, и железнодорожникам, но победа последних в Кубке России повысила привлекательность пятого места в РПЛ в глазах претендентов.