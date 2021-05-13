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12:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Идеальное решение»: Уткин — о Николиче в «Спартаке»

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Спортивный журналист Василий Уткин считает главного тренера «Локомотива» Марко Николича идеальным кандидатом на аналогичный пост в московском «Спартаке».

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Действующий главный тренер «красно-белых» Доменико Тедеско покинет клуб по окончании нынешнего сезона.

«На месте “Спартака” я бы определился с главным тренером прямо сейчас. Его могли бы звать Марко Николич, например. Вот было бы идеальное решение», — написал Уткин в своем Telegram-канале.

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В среду «Локомотив» выиграл Кубок России. За тур до конца Российской премьер-лиги «железнодорожники» идут на третьем месте, уступая «Спартаку», занимающему вторую строчку, три очка.

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