«Идеальное решение»: Уткин — о Николиче в «Спартаке»
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Спортивный журналист Василий Уткин считает главного тренера «Локомотива» Марко Николича идеальным кандидатом на аналогичный пост в московском «Спартаке».
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Спортивный журналист Василий Уткин считает главного тренера «Локомотива» Марко Николича идеальным кандидатом на аналогичный пост в московском «Спартаке».
Действующий главный тренер «красно-белых» Доменико Тедеско покинет клуб по окончании нынешнего сезона.
«На месте “Спартака” я бы определился с главным тренером прямо сейчас. Его могли бы звать Марко Николич, например. Вот было бы идеальное решение», — написал Уткин в своем
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