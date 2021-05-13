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22:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Локомотив» сделал предложение ЦСКА по Тикнизяну

По данным «СЭ», «Локомотив» направил ЦСКА официальное предложение о покупке Наира Тикнизяна.

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Источник: Спорт-Экспресс

22-летний полузащитник интересен Марко Николичу, железнодорожники уже имеют как минимум путевку в Лигу Европы и предлагают футболисту более выгодные личные условия. Решение в армейском клубе примут после окончания сезона.

Ранее о планах «Локомотива» выкупить Тикнизяна сообщал «РБ Спорт».

В нынешнем розыгрыше РПЛ футболист сыграл за ЦСКА 27 матчей и забил 1 гол.

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