Раскрыты подробности избиения директора «Спартака» по связям с общественностью

Боровков рассказал, что у него возникла словесная перепалка с человеком, который стоял около ресторана. «Я не понимал, что он от меня хотел. Он провоцировал меня, грубил, хамил. Мы друг друга толкнули: я его, он — меня», — заявил он. Мужчина добавил, что подошедший Фетисов попытался разнять их и случайно получил удар от Боровкова.