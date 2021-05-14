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14:19 (мск), источник: ТАСС

В «Зените» опровергли информацию об интересе к тренеру «Порту» Консейсау

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб «Зенит» не намерен менять главного тренера по окончании сезона. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе санкт-петербургского клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Наставником команды является Сергей Семак. Ранее португальское издание Record сообщило, что «Зенит» интересуется главным тренером «Порту» Сержиу Консейсау.

«Слухи не соответствуют действительности», — сообщили в пресс-службе.

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Под руководством Семака «Зенит» трижды стал чемпионом России (2019−2021), выиграл Кубок России (2020) и Суперкубок России (2020). Семак дважды был назван тренером года по версии Российского футбольного союза (2019, 2020).

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