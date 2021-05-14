В «Зените» опровергли информацию об интересе к тренеру «Порту» Консейсау

«Слухи не соответствуют действительности», — сообщили в пресс-службе.

Во время загрузки произошла ошибка.

Под руководством Семака «Зенит» трижды стал чемпионом России (2019−2021), выиграл Кубок России (2020) и Суперкубок России (2020). Семак дважды был назван тренером года по версии Российского футбольного союза (2019, 2020).