В «Зените» опровергли информацию об интересе к тренеру «Порту» Консейсау
МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб «Зенит» не намерен менять главного тренера по окончании сезона. Об этом ТАСС сообщили в
МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб «Зенит» не намерен менять главного тренера по окончании сезона. Об этом ТАСС сообщили в
Наставником команды является Сергей Семак. Ранее португальское издание Record сообщило, что «Зенит» интересуется главным тренером «Порту» Сержиу Консейсау.
«Слухи не соответствуют действительности», — сообщили в
Под руководством Семака «Зенит» трижды стал чемпионом России (2019−2021), выиграл Кубок России (2020) и Суперкубок России (2020). Семак дважды был назван тренером года по версии Российского футбольного союза (2019, 2020).