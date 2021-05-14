Место в еврокубках, борьба за выживание, битва со «Спартаком». Что ожидает клубы казахстанцев в 30-м туре РПЛ

В чемпионате России наступает развязка, в заключительном, 30-м туре будут определены участники еврокубков и те, кто покинет высший дивизион. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, какая мотивация будет у ЦСКА, «Ротора» и «Ахмата», где выступают игроки сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, Алексей Щеткин, Дмитрий Шомко и Марат Быстров.

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 30, 16.05.2021, 14:00 Динамо - ЦСКА -

ЦСКА, который ведет борьбу за еврокубки ожидает сложнейший матч против «Динамо», где команда Сандро Шварца точно не будет отдавать очки просто так. «Армейцам» необходимо побеждать и ждать осечки от конкурентов — «Сочи», «Рубина» и «Локомотива». Зайнутдинов наверняка не примет участие в этой игре, поскольку продолжает восстановление после травмы. При этом не исключен сценарий, что Бахтиер уже летом покинет ЦСКА и переберется в одну из команд западной Европы. Но пока мы не знаем, какое мнение у главного тренера Ивицы Олича по казахстанцу и готов ли клуб продавать игрока.

Тяжелейшая задача стоит перед «Ротором» — им необходимо обыграть сверхмотивированный «Рубин», претендующий на медали. Да, Алексей Щеткин набрал форму, но как показал матч против «Сочи», одного гола от казахстанца бывает недостаточно, чтобы набрать очки. Объективно, у «Ротора» мало шансов на положительный результат, а ведь им нужна именно победа. К сожалению, «Ротор» одной ногой в ФНЛ, избежать вылета им поможет лишь чудо. Тем не менее, неплохие игры казахстанцев за волгоградский клуб возможно помогут конкретно Щеткину и Шомко, ведь летом они могут перебраться в другие команды РПЛ.

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 30, 16.05.2021, 14:00 Рубин - Ротор -

Никакой турнирной задачи уже не стоит перед «Ахматом», но «Спартак» является раздражителем практически для любой команды РПЛ априори, поэтому ждать легкой игры московскому клубу не стоит. «Спартак» при этом устраивает даже ничья, этот результат обеспечивает им путевку в квалификацию Лиги чемпионов. Марат Быстров с высокой вероятностью сыграет в предстоящем матче, для него будет 22-я игра в рамках РПЛ. В целом, стоит отметить, что для Быстрова этот сезон вышел достаточно успешным, он сразу закрепился в основной обойме и был полезен во многих встречах.