Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:00
Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Сити
Футбол. Первый дивизион
15.05
Балтика
Крылья Советов
Футбол. Первый дивизион
15.05
Енисей
Иртыш
Футбол. Первый дивизион
15.05
Оренбург
Динамо Бр
Футбол. Первый дивизион
15.05
СКА-Хабаровск
Алания
Футбол. Первый дивизион
15.05
Торпедо М
Шинник
Все события
Фоторепортажи
20Гвардиола вернулся в финал ЛЧ впервые за 10 лет
19Пенальти Смолова принес «Локомотиву» новый кубок: кадры финала
19:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ананко предъявил требование к «Тамбову» в размере 2,3 миллиона рублей

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Бывший коммерческий директор футбольного клуба «Тамбов» Дмитрий Ананко в деле о банкротстве клуба предъявил к нему требование о выплате задолженности по зарплате в размере около 2,3 миллиона рублей, следует из опубликованного определения арбитражного суда Тамбовской области.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Суд пока оставил заявление о включении требований в реестр требований кредиторов должника без движения, предложив Ананко конкретизировать причины обращения в арбитражный суд.

Как пояснил суд, если существует спор с работодателем о размере долга по зарплате, то этот спор должен решаться в суде общей юрисдикции. Если же размер задолженности подтвержден, то решение о включении требований в реестр принимает арбитражный управляющий, и только в случае разногласий с арбитражным управляющим бывший работник может обратиться в арбитражный суд. Уточнить свое заявление Ананко должен до 14 июня.

Команда
Тамбов

Арбитражный суд Тамбовской области в апреле по собственному заявлению ФК «Тамбов» ввел в нем начальную процедуру банкротства — наблюдение. Рассмотрение дела о банкротстве по существу назначено на август. В настоящее время несколько юрлиц уже подали в суд заявления о включении неисполненных обязательств перед ними в реестр требований кредиторов.

В материалах суда говорится, что задолженность клуба перед кредиторами на момент обращения в суд составляла около 537 миллионов рублей.

Генеральный директор ФК «Тамбов» Ольга Коновалова в начале мая заявила РИА Новости, что клуб вряд ли сможет погасить все долги по окончании сезона, сумма задолженности останется большой. По ее словам, к концу мая клуб погасит «какую-то часть», получив деньги от Российской премьер-лиги и за Кубок России, но «долги останутся большими в любом случае». Коновалова также сообщила, что по окончании сезона «Тамбов» утратит профессиональный статус.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ананко в основном известен как бывший футболист московского «Спартака», в составе которого девять раз становился чемпионом России. Коммерческим директором «Тамбова» он был назначен в 2019 году, когда команда вышла в РПЛ. «Тамбов» после 29 туров с 13 очками занимает последнее, 16-е место в первенстве РПЛ.

 Леопардовое бикини вместо коньков: российская фигуристка покорила соцсети
'Что надо, папа снял': фанаты похвалили неудачное фото Ефимовой
Возрастное ограничение 18+
Луис Адриано признан автором лучшего гола десятилетия в РПЛ
Агент Смолова: Федор не обижен, Федор зол
Нападающий тульского «Арсенала» вернется в «Локомотив»
Владелец «Вашингтона» высказался по поводу контракта Овечкина
«Быстро переобулся»: брат Нурмагомедова жестко ответил Чимаеву
Футболист «Зенита» вошел в состав сборной Бразилии на Олимпиаду
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь