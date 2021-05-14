Ананко предъявил требование к «Тамбову» в размере 2,3 миллиона рублей

Суд пока оставил заявление о включении требований в реестр требований кредиторов должника без движения, предложив Ананко конкретизировать причины обращения в арбитражный суд.
Как пояснил суд, если существует спор с работодателем о размере долга по зарплате, то этот спор должен решаться в суде общей юрисдикции. Если же размер задолженности подтвержден, то решение о включении требований в реестр принимает арбитражный управляющий, и только в случае разногласий с арбитражным управляющим бывший работник может обратиться в арбитражный суд. Уточнить свое заявление Ананко должен до 14 июня.
Арбитражный суд Тамбовской области в апреле по собственному заявлению ФК «Тамбов» ввел в нем начальную процедуру банкротства — наблюдение. Рассмотрение дела о банкротстве по существу назначено на август. В настоящее время несколько юрлиц уже подали в суд заявления о включении неисполненных обязательств перед ними в реестр требований кредиторов.
В материалах суда говорится, что задолженность клуба перед кредиторами на момент обращения в суд составляла около 537 миллионов рублей.
Генеральный директор ФК «Тамбов» Ольга Коновалова в начале мая заявила РИА Новости, что клуб вряд ли сможет погасить все долги по окончании сезона, сумма задолженности останется большой. По ее словам, к концу мая клуб погасит «какую-то часть», получив деньги от Российской премьер-лиги и за Кубок России, но «долги останутся большими в любом случае». Коновалова также сообщила, что по окончании сезона «Тамбов» утратит профессиональный статус.
Ананко в основном известен как бывший футболист московского «Спартака», в составе которого девять раз становился чемпионом России. Коммерческим директором «Тамбова» он был назначен в 2019 году, когда команда вышла в РПЛ. «Тамбов» после 29 туров с 13 очками занимает последнее, 16-е место в первенстве РПЛ.