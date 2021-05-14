Малком получил вызов в олимпийскую сборную Бразилии
Полузащитник «Зенита» Малком получил вызов в олимпийскую сборную Бразилии для подготовки к олимпийскому турниру, сообщает твиттер команды.
Полузащитник «Зенита» Малком получил вызов в олимпийскую сборную Бразилии для подготовки к олимпийскому турниру, сообщает твиттер команды.
Вратари: Бразао («Овьедо»), Бренно («Гремио»), Клейтон («Ред Булл» Брагантиньо).
Защитники: Абнер («Атлетико Параноэнсе»), Гильермо Арана («Атлетико Минейро»), Габриэль Менино («Палмейрас»), Эмерсон («Бетис»), Ниньо («Флуминенсе»), Перес («Рома»), Луис Фелипе («Лацио»), Габриэль («Арсенал»).
Полузащитники: Бруну Гамараес («Лион»), Жерсон («Фламенго»), Клаудиньо («Ред Булл» Брагантиньо), Лизеро («Сан-Пауло»), Рейньер («Боруссия» Дортмунд), Матеус Энрике («Гремио»), Энтони («Аякс»), Малком («Зенит»), Эванилсон («Порту»).
Нападающие: Мартинелли («Арсенал»), Родриго («Реал»), Педро («Фламенго).
Сборная Бразилии на Олимпиаде-2020 сыграет в группе D против немцев, ивуарийцев и представителей Саудовской Аравии. Футбольный турнир на ОИ-2020 пройдет с 21 июля по 7 августа.