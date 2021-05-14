«Ахмат», «Крылья Советов» и еще девять клубов РПЛ получили лицензии УЕФА
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Грозненский «Ахмат», самарские «Крылья Советов» и еще девять клубов Российской
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Грозненский «Ахмат», самарские «Крылья Советов» и еще девять клубов Российской
По итогам заседаний комиссии РФС по лицензированию клубов было рассмотрено 47 комплектов документов от клубов на участие в турнирах УЕФА, РПЛ и ФНЛ.
Лицензии на участие в турнирах УЕФА получили: «Ахмат», «Крылья Советов», «Зенит» (Санкт-Петербург), «Спартак» (Москва), «Локомотив» (Москва), «Рубин» (Казань), «Сочи», ЦСКА (Москва), «Динамо» (Москва), «Ростов» (Ростов-на-Дону) и «Краснодар».
«Крылья Советов», вышедшие по итогам текущего сезона в Российскую