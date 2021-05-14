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22:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ахмат», «Крылья Советов» и еще девять клубов РПЛ получили лицензии УЕФА

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Грозненский «Ахмат», самарские «Крылья Советов» и еще девять клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) получили лицензии УЕФА, сообщается на сайте РФС.

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Источник: Спорт РИА Новости

По итогам заседаний комиссии РФС по лицензированию клубов было рассмотрено 47 комплектов документов от клубов на участие в турнирах УЕФА, РПЛ и ФНЛ.

Лицензии на участие в турнирах УЕФА получили: «Ахмат», «Крылья Советов», «Зенит» (Санкт-Петербург), «Спартак» (Москва), «Локомотив» (Москва), «Рубин» (Казань), «Сочи», ЦСКА (Москва), «Динамо» (Москва), «Ростов» (Ростов-на-Дону) и «Краснодар».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Крылья Советов», вышедшие по итогам текущего сезона в Российскую премьер-лигу, в среду уступили в финале Кубка страны «Локомотиву» со счетом 1:3.

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