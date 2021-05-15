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11:36 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-игрок «Кайрата» и «Астаны» назвал лучшего тренера в карьере и сравнил их уровень с клубом РПЛ

Нападающий является лучшим снайпером команды.

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Источник: РИА "Новости"

Сербский футболист казанского «Рубина» Джордже Деспотович в интервью Business-gazeta.ru рассказал, что его нынешний клуб будет посильнее «Астаны» и «Кайрата», в которых он ранее играл.

Также назвал лучшего тренера, с кем ему довелось когда-либо поработать.

В Казахстане 28-летний форвард также выступал за «Жетысу» и «Тобол».

— Вы уже неоднократно лестно высказывались о Слуцком с точки зрения личных отношений. А что касается сугубо футбольной работы?

Команда
Рубин

— Могу сказать, что для меня он лучший тренер. И все футболисты это прекрасно понимают. Я работал с большим количеством специалистов и могу с уверенностью утверждать, что он лучший в России, а, может, даже и больше. В моей карьере он 100 процентов самый сильный тренер.

— Складывается впечатление, что Вы пытаетесь создать образ сербского Златана.

— Не знаю, может быть (смеется). У меня такая же уверенность, поэтому вполне возможно. Люди иногда сравнивают. Это же круто!

— Ваша фраза «Я лучший нападающий в России» — это часть образа? Что насчет других форвардов, которые забили в сезоне чуть больше мячей?

— Я уважаю всех нападающих РПЛ и уверен, что каждый из тех, кто находится в верху таблицы бомбардиров, верит, что это он лучший. Повторюсь, что уважаю всех, но и повторюсь в том, что для меня лучший — я. Честно. Эта вера со мной давно.

— Можно сказать, что нынешний «Рубин» — самая сильная команда, за которую Вы играли. Или «Црвена Звезда» была помощнее?

— На тот момент, когда я там играл, «Црвена Звезда» была никакая, потому что было очень много проблем. Сейчас уже все наладили и отладили, в клубе работают совершенно другие люди.
Я играл в «Кайрате», «Астане» — это тоже очень сильные команды. Но нынешний «Рубин», наверное, самый сильный из всех, да.

В заключительном, 30-м туре, 16 мая, «Рубин» дома примет «Ротор». Перед этой игрой казанцы с 52 очками идут на четвертом месте, в то время как волгоградцы с 21 баллом располагаются на предпоследней, 15-й строчке.

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