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12:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В «Зените» рассказали о состоянии Дзюбы

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в рамках торжественного открытия спортивного комплекса «Арктика» рассказал «СЭ» о подготовке команды к матчу 30 тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова».

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«Хоть мы и стали чемпионами, у нас все равно задача победить. Есть возможность попробовать наших молодых, так что у них будет возможность себя показать. Что касается Дзюбы, то у него уже все хорошо, он готовится. Тренировался с командой. Пока не знаю, будет ли он играть с “Тамбовом”, но к сборной будет готов», — сказал Медведев «СЭ».

Во время загрузки произошла ошибка.

Матч с «Тамбовом» начнется завтра, 16 мая, в 14:00 по московскому времени (Сергей Федоров).

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