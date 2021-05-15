В «Зените» рассказали о состоянии Дзюбы

«Хоть мы и стали чемпионами, у нас все равно задача победить. Есть возможность попробовать наших молодых, так что у них будет возможность себя показать. Что касается Дзюбы, то у него уже все хорошо, он готовится. Тренировался с командой. Пока не знаю, будет ли он играть с “Тамбовом”, но к сборной будет готов», — сказал Медведев «СЭ».