В тульском «Арсенале» отреагировали на слухи о переходе Хлусевича в ЦСКА

«Наш клуб не ведёт никаких переговоров по переходу Хлусевича в ЦСКА. Поймите, даже сезон ещё не завершился! Начнём разговаривать как с футболистами, так и с клубами после окончания чемпионата. Хорошо, что приписывают интерес больших клубов к игрокам “Арсенала”, — нас это радует. Но никаких переговоров мы сейчас не ведём», — сказал Аджоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.



20-летний полузащитник выступает в системе тульского «Арсенала» с 2018 года. Действующий контракт Хлусевича с клубом рассчитан до 2022 года. В нынешнем сезоне футболист провёл 27 матчей, забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость полузащитника в € 700 тыс.