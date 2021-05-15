В тульском «Арсенале» отреагировали на слухи о переходе Хлусевича в ЦСКА
Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал слухи об интересе московского ЦСКА к полузащитнику Даниилу Хлусевичу.
Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал слухи об интересе московского ЦСКА к полузащитнику Даниилу Хлусевичу.
«Наш клуб не ведёт никаких переговоров по переходу Хлусевича в ЦСКА. Поймите, даже сезон ещё не завершился! Начнём разговаривать как с футболистами, так и с клубами после окончания чемпионата. Хорошо, что приписывают интерес больших клубов к игрокам “Арсенала”, — нас это радует. Но никаких переговоров мы сейчас не ведём», — сказал Аджоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
20-летний полузащитник выступает в системе тульского «Арсенала» с 2018 года. Действующий контракт Хлусевича с клубом рассчитан до 2022 года. В нынешнем сезоне футболист провёл 27 матчей, забил три гола и отдал четыре результативные передачи.