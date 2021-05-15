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14:53 (мск), источник: ТАСС

Бюро исполкома РФС не стало вносить изменения в регламент стыковых матчей РПЛ

ТАСС, 15 мая. Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) приняло решение утвердить регламент переходных матчей чемпионата страны. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

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В среду РФС отклонил апелляцию «Оренбурга» на невыдачу лицензии для выступления в РПЛ. «Оренбург» обеспечил себе второе место по итогам первенства Олимп — Футбольной национальной лиги, дающее право выступить в элитном дивизионе.

Согласно регламенту Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2020/21, клубы ФНЛ, завоевавшие право выступать в элитном дивизионе и не получившие соответствующую лицензию, не допускаются к участию в турнире. В регламенте отмечается, что по решению бюро исполкома РФС и по согласованию с РПЛ и ФНЛ они могут быть заменены на другие клубы, в первую очередь на участников переходных матчей, в которые квалифицируются клубы, ставшие третьими и четвертыми в ФНЛ.

В турнирной таблице ФНЛ первое место и выход в РПЛ завоевали самарские «Крылья Советов», на третьей строчке турнир закончил «Нижний Новгород», который ранее получил лицензию для участия в РПЛ.

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