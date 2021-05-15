Бюро исполкома РФС не стало вносить изменения в регламент стыковых матчей РПЛ

Согласно регламенту Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2020/21, клубы ФНЛ, завоевавшие право выступать в элитном дивизионе и не получившие соответствующую лицензию, не допускаются к участию в турнире. В регламенте отмечается, что по решению бюро исполкома РФС и по согласованию с РПЛ и ФНЛ они могут быть заменены на другие клубы, в первую очередь на участников переходных матчей, в которые квалифицируются клубы, ставшие третьими и четвертыми в ФНЛ.