Бюро исполкома РФС не стало вносить изменения в регламент стыковых матчей РПЛ
ТАСС, 15 мая. Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) приняло решение утвердить регламент переходных матчей чемпионата страны. Об этом сообщает
ТАСС, 15 мая. Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) приняло решение утвердить регламент переходных матчей чемпионата страны. Об этом сообщает
В среду РФС отклонил апелляцию «Оренбурга» на невыдачу лицензии для выступления в РПЛ. «Оренбург» обеспечил себе второе место по итогам первенства Олимп — Футбольной национальной лиги, дающее право выступить в элитном дивизионе.
Согласно регламенту Тинькофф — Российской
В турнирной таблице ФНЛ первое место и выход в РПЛ завоевали самарские «Крылья Советов», на третьей строчке турнир закончил «Нижний Новгород», который ранее получил лицензию для участия в РПЛ.