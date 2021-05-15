Стыковых матчей не будет! «Оренбург» — мимо РПЛ, «Нижний» — в элите
РФС изменил регламент. Никаких исключений.
РФС изменил регламент. Никаких исключений.
В пятницу Бюро исполкома РФС принял поправки к регламенту стыковых матчей. На заседании даже не обсуждались исключения для «Оренбурга» и «Алании», которые не получили лицензию.
— Команды, занявшие 13-е и 14-е места в итоговой турнирной таблице РПЛ, играют по два переходных матча (дома и в гостях) с клубами ФНЛ, занявшими соответственно четвёртое и третье места, при условии подачи соответствующими клубами заявки на получение Лицензии РФС 1.
— Если
— Если же одна из команд Первенства, которая должна участвовать в стыках, не подаёт заявку на получение лицензии/не получает её, то проводится только один стыковой матч — между клубом, занявшим 14-е место в РПЛ, и клубом ФНЛ, который всё же её получил.
— Если заявку на получение лицензии подали только два клуба (неважно, из какой лиги)/получили, то стыки не проводятся и команды автоматически получают право на выступление в РПЛ.
К вышеперечисленному добавилось:
— Если лицензию не получает клуб, занявший 1-е или 2-е место в ФНЛ, то матчи с командами, закончивших сезон на 13-м месте в РПЛ и третье — в ФНЛ, не проводятся — они автоматически получают право на игру в высшей лиге (при условии получения лицензии). Играют только один матч — 14-е место с четвёртым.
— Если лицензию не получают два клуба из тех, кто занял 13-е и 14-е место в РПЛ,
Стыковых матчей не будет: лицензию не получили два клуба («Оренбург», 2-е место; «Алания», 4-е место), поэтому в РПЛ проходят «Крылья Советов» и «Нижний Новгород», а вот кто останется — «Уфа», «Арсенал» или «Ротор» — решится завтра.
«Арсенал» — 23 очка.
«Уфа» — 22 очка.
«Ротор» — 21 очко.
«Ротор» обыгрывает «Рубин», а «Арсенал» и «Уфа» играют вничью, то в РПЛ остаются тульская команда и «Ротор».
Если «Ротор» побеждает, а «Арсенал» проигрывает «Уфе», то в элите остаются «Уфа» и «Ротор».
Победа «Ротора» и «Арсенала» — вылетает «Уфа».
Ничья «Ротора» и победа «Арсенала», то вылетает «Уфа».
Ничья «Ротора» и победа «Уфы» — вылетает «Ротор».
Ничья «Ротора» и ничья в матче «Арсенал» — «Уфа» — вылетает «Ротор».
Поражение «Ротора» гарантирует места в РПЛ «Арсеналу» и «Уфе» при любом раскладе в их матче.
Полина Куимова