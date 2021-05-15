Тедеско провел последнюю тренировку в «Спартаке»

«Спартак» в воскресенье в матче заключительного тура Российской премьер-лиги сыграет в гостях с грозненским «Ахматом». В случае победы или ничьей «Спартак» сохранит второе место в турнирной таблице и получит право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.