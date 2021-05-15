Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Саутгемптон
Фулхэм
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Арминия
Хоффенхайм
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Аугсбург
Вердер
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Байер
Унион Б
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Боруссия М
Штутгарт
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Герта
Кельн
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фрайбург
Бавария
12
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Шальке-04
Айнтрахт Ф
43
Футбол. Зарубежный
19:00
Ювентус
Интер
Футбол. Первый дивизион
16:00
Акрон
Факел
02
Футбол. Первый дивизион
16:00
Краснодар-2
Волгарь
10
Футбол. Первый дивизион
16:00
Томь
Нижний Новгород
11
Футбол. Первый дивизион
16:00
Чайка
Нефтехимик
10
Футбол. Зарубежный
16:00
Дженоа
Аталанта
34
Футбол. Зарубежный
16:00
Специя
Торино
41
Футбол. Зарубежный
14:30
Бернли
Лидс
04
Футбол. Зарубежный
21:45
Рома
Лацио
Футбол. Зарубежный
22:00
Брайтон & Хоув
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Текстильщик
21
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-2
Чертаново
43
Футбол. Первый дивизион
13:00
Балтика
Крылья Советов
01
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Иртыш
21
Футбол. Первый дивизион
13:00
Оренбург
Динамо Бр
32
Футбол. Первый дивизион
13:00
СКА-Хабаровск
Алания
12
Футбол. Первый дивизион
13:00
Торпедо М
Шинник
01
Все события
Фоторепортажи
19Пенальти Смолова принес «Локомотиву» новый кубок: кадры финала
14Травма Влашича, гол Чалова. ЦСКА сыграл вничью с «Уфой»
16:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тедеско провел последнюю тренировку в «Спартаке»

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Доменико Тедеско в субботу провел последнюю тренировку в качестве главного тренера «Спартака», сообщается на сайте московского футбольного клуба.

Наверх
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Тедеско ранее объявил, что покинет «Спартак» по окончании нынешнего сезона.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Спартак» в воскресенье в матче заключительного тура Российской премьер-лиги сыграет в гостях с грозненским «Ахматом». В случае победы или ничьей «Спартак» сохранит второе место в турнирной таблице и получит право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

Матч с «Ахматом» из-за перебора желтых карточек пропустит форвард «Спартака» Эсекель Понсе.

Читайте также
 Леопардовое бикини вместо коньков: российская фигуристка покорила соцсети
'Что надо, папа снял': фанаты похвалили неудачное фото Ефимовой
Возрастное ограничение 18+
СМИ: Неймара обвинили в планировании вооруженного нападения
Стыковых игр не будет. «Нижний Новгород» - в РПЛ
Ради приобретения Холанда «Барселона» готова пожертвовать Месси
В «Зените» рассказали о состоянии Дзюбы
«Ахмат» притормозит «Спартак»: топовые коэффициенты на РПЛ
«Ювентус» - «Интер» и другие матчи чемпионата Италии (видео)
Россия играет с чехами в Еврохоккейтуре (трансляция)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь