Тедеско провел последнюю тренировку в «Спартаке»
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Доменико Тедеско в субботу провел последнюю тренировку в качестве главного тренера «Спартака», сообщается на сайте московского футбольного клуба.
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Доменико Тедеско в субботу провел последнюю тренировку в качестве главного тренера «Спартака», сообщается на сайте московского футбольного клуба.
Тедеско ранее объявил, что покинет «Спартак» по окончании нынешнего сезона.
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