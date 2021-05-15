Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ювентус
Интер
10
Футбол. Зарубежный
21:45
Рома
Лацио
Футбол. Зарубежный
22:00
Брайтон & Хоув
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Саутгемптон
Фулхэм
31
Футбол. Зарубежный
16:30
Арминия
Хоффенхайм
11
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Вердер
20
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер
Унион Б
11
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия М
Штутгарт
12
Футбол. Зарубежный
16:30
Герта
Кельн
00
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
Бавария
22
Футбол. Зарубежный
16:30
Шальке-04
Айнтрахт Ф
43
Футбол. Первый дивизион
16:00
Акрон
Факел
02
Футбол. Первый дивизион
16:00
Краснодар-2
Волгарь
10
Футбол. Первый дивизион
16:00
Томь
Нижний Новгород
11
Футбол. Первый дивизион
16:00
Чайка
Нефтехимик
10
Футбол. Зарубежный
16:00
Дженоа
Аталанта
34
Футбол. Зарубежный
16:00
Специя
Торино
41
Футбол. Зарубежный
14:30
Бернли
Лидс
04
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Текстильщик
21
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-2
Чертаново
43
Футбол. Первый дивизион
13:00
Балтика
Крылья Советов
01
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Иртыш
21
Футбол. Первый дивизион
13:00
Оренбург
Динамо Бр
32
Футбол. Первый дивизион
13:00
СКА-Хабаровск
Алания
12
Футбол. Первый дивизион
13:00
Торпедо М
Шинник
01
Все события
Фоторепортажи
13Европейские чемпионы сезона-2020/21
19Пенальти Смолова принес «Локомотиву» новый кубок: кадры финала
18:55 (мск), источник: Чемпионат.com

«Футбол России не нужен, лишь определённым городам». Мощный ответ РФС от главы «Оренбурга»

Клуб не пустили в РПЛ. Регламент РФС слишком суров?

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Сегодня стало официально известно, что «Оренбург» не выступит в РПЛ в следующем сезоне. Стадион клуба вмещает семь с половиной тысяч человек, а по регламенту нужно десять. В лицензии клубу отказали ещё несколько дней назад, но шанс, что бюро исполкома РФС всё-таки сделает исключение для клуба, оставался. Не сделали.

Читайте также
Стыковых матчей не будет! «Оренбург» — мимо РПЛ, «Нижний» — в элите

Сразу после вручения серебряных медалей ФНЛ президент «Оренбурга» Василий Еремякин выступил на «Чемпионате» с мощным заявлением. Приводим его полностью:

«Команда прошла сезон очень хорошо. На все сложности ребята ответили результатом. Поменялось 70% игроков, но мы показывали интересный футбол. А нас, несмотря на второе место, не пускают в РПЛ. Может, я говорю жёстко, но регламент и решение исполкома — это нечто вопиющее, в голове это не укладывается.

Это настоящая беда. Мы начинали чемпионат при одном регламенте, а потом его меняют. Нам не нужен стадион на десять тысяч! Нам что, деньги девать некуда? Деньги надо вкладывать в академии, а РФС заставляет клубы в деревнях строить огромные стадионы! Господа, вернитесь в Россию и к её проблемам. Этот регламент надо менять. В РФС подумали, что государство будет вкладывать деньги в такие стадионы — да не будут они это делать, своих проблем у регионов хватает. Потом некоторые города получили подарки к чемпионату мира. Но в итоге футбол за Уралом убили, теперь дальше перешли. Откуда 10 тысяч брать в холод? Придут мужики в тулупах — истинные фанаты, но это всё.

Во время загрузки произошла ошибка.


Что касается обращения в CAS, то тут мне надо посоветоваться с губернатором области. Деньги надо разумно тратить. Я бы пошёл судиться, но не за «Оренбург» — за наш футбол. До Урала осталось четыре клуба, остальное убили. А дальше что? Главное — циркуляры написать. Такого нет нигде, кроме России. Но так ведь нельзя.

У нас нет долгов, всё платим копейка в копейку, спортивные результаты есть. Но наверху есть люди, заинтересованные в манипуляциях с нашим футболом, чтобы управлять всеми финансами. Сейчас надо решить проблему со стадионами чемпионата мира — в Нижним Новгороде стадион чемпионата мира, городу-миллионнику 800 лет, зачем РФС нужен Оренбург? Я родился в этой области, раньше тут была инфраструктура футбольная, а сейчас всё уничтожено. Футбол России не нужен, лишь определённым городам".

Максим Пахомов

 Стримерша пообещала снять откровенное видео ради победы команды!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
СМИ: Неймара обвинили в планировании вооруженного нападения
Ради приобретения Холанда «Барселона» готова пожертвовать Месси
В «Зените» рассказали о состоянии Дзюбы
«Ахмат» притормозит «Спартак»: топовые коэффициенты на РПЛ
«Ювентус» - «Интер» и другие матчи чемпионата Италии (видео)
«Барселона» рассматривает возможность расставания с 14 игроками
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь