«Футбол России не нужен, лишь определённым городам». Мощный ответ РФС от главы «Оренбурга»
Клуб не пустили в РПЛ. Регламент РФС слишком суров?
Клуб не пустили в РПЛ. Регламент РФС слишком суров?
Сегодня стало официально известно, что «Оренбург» не выступит в РПЛ в следующем сезоне. Стадион клуба вмещает семь с половиной тысяч человек, а по регламенту нужно десять. В лицензии клубу отказали ещё несколько дней назад, но шанс, что бюро исполкома РФС
Сразу после вручения серебряных медалей ФНЛ президент «Оренбурга» Василий Еремякин выступил на «Чемпионате» с мощным заявлением. Приводим его полностью:
«Команда прошла сезон очень хорошо. На все сложности ребята ответили результатом. Поменялось 70% игроков, но мы показывали интересный футбол. А нас, несмотря на второе место, не пускают в РПЛ. Может, я говорю жёстко, но регламент и решение исполкома — это нечто вопиющее, в голове это не укладывается.
Это настоящая беда. Мы начинали чемпионат при одном регламенте, а потом его меняют. Нам не нужен стадион на десять тысяч! Нам что, деньги девать некуда? Деньги надо вкладывать в академии, а РФС заставляет клубы в деревнях строить огромные стадионы! Господа, вернитесь в Россию и к её проблемам. Этот регламент надо менять. В РФС подумали, что государство будет вкладывать деньги в такие стадионы — да не будут они это делать, своих проблем у регионов хватает. Потом некоторые города получили подарки к чемпионату мира. Но в итоге футбол за Уралом убили, теперь дальше перешли. Откуда 10 тысяч брать в холод? Придут мужики в тулупах — истинные фанаты, но это всё.
Что касается обращения в CAS, то тут мне надо посоветоваться с губернатором области. Деньги надо разумно тратить. Я бы пошёл судиться, но не за «Оренбург» — за наш футбол. До Урала осталось четыре клуба, остальное убили. А дальше что? Главное — циркуляры написать. Такого нет нигде, кроме России. Но так ведь нельзя.
У нас нет долгов, всё платим копейка в копейку, спортивные результаты есть. Но наверху есть люди, заинтересованные в манипуляциях с нашим футболом, чтобы управлять всеми финансами. Сейчас надо решить проблему со стадионами чемпионата мира — в Нижним Новгороде стадион чемпионата мира,
Максим Пахомов