«Россия — флагман мирового футбола». Заявление генсека РФС вызвало много споров

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев сделал любопытное заявление. По его мнению, нашей стране принадлежит ведущая роль в мировом футболе.

Российский футбол в данный момент является флагманом мирового футбола. Мы пытались найти конкурента и думали, кто ещё проводит все соревнования. Если смотреть глобально, Российский футбольный союз в это тяжёлое время проводит тренировочные занятия, детские и женские турниры, соревнования по мини-футболу и пляжному футболу. На нас смотрят с завистью, потому что во многих странах запрещены турниры и даже тренировки. Александр Алаев генеральный секретарь РФС

Действительно ли всё так, как говорит Алаев? Эксперты и читатели «Чемпионата» отреагировали на высказывание генсека РФС.



Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поддержал Алаева:



«Действительно, того, что происходит в России, нет ни в одной стране мира. Мы не остановили чемпионат ни в прошлом, ни в этом году, несмотря на пандемию. Россия — первая страна, где были допущены зрители: сначала — 25 процентов, потом — 50 и так далее. Наша страна попросту на голову выше остальных.



Алаев абсолютно прав в том, что в смысле организации и обеспечения соревновательной и тренировочной деятельности Россия является флагманом для всего мирового футбола».



Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв считает, что Алаев близок к истине, но нам нужно улучшить спортивные результаты:



«Россия не только проводит соревнования на всех уровнях, но и является одним из лучших организаторов. Мы знаем и гордимся тем, как прошёл чемпионат мира, знаем, как сейчас готовятся к Евро.



Считаю, Алаев близок к истине. Добавить бы в результатах, тогда нам точно цены бы не было. Всему своё время».

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин уверен: Россия — действительно флагман:



«Алаев имел полное право сказать, что российский футбол является флагманом мирового футбола. Вспомните, как мы организовали чемпионат мира в 2018 году — страна может гордиться этим событием. За последние 30 лет я побывал на многих ЧМ, но такой организации и прекрасных стадионов, как в России, не было нигде. Уверен, что и Евро в Санкт-Петербурге пройдёт на высшем уровне».

Другой экс-тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец на первое место ставит всё-таки результаты:



«Мировой показатель — это в первую очередь результаты команды. То, о чём сказал Алаев, — тоже достижение, но второстепенное. Хорошо, что в ситуации с пандемией нам удаётся успешно проводить спортивные мероприятия».

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Известный российский специалист, бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула готов поверить генсеку РФС:



«Раз Алаев так считает, значит, будем ему верить. В принципе, в некоторых странах вообще всё закрыто, мы же стараемся проводить всевозможные соревнования. Это большой труд руководства: не боимся, стараемся, принимаем меры защиты, но проводим. Это большой плюс, иначе можно потерять всё. В Ростове, например, 75 процентов болельщиков пускают. В условиях такого тяжёлого положения в мире мы стараемся выходить из него более-менее чётко».

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев тоже поддержал Алаева:



«Я поддерживаю проведение всевозможных соревнований в России. Тот факт, что мы победили ситуацию с пандемией, — большая заслуга нашей страны. Во многих странах соревнования не проводятся, а у нас проводятся, да ещё и со зрителями! Согласен с Алаевым: Россия — один из многочисленных представителей футбольных флагманов, которые постоянно влияют на футбол».



Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко — один из немногих, кто раскритиковал слова генсека. По мнению Червиченко, заявление Алаева — чушь и сказки:



Если у нас в стране лучше всех ситуация с коронавирусом, то ещё не значит, что в этом есть какая-то заслуга Российского футбольного союза. Мы видели, какие они великие мастера из-за проведения соревнований в пандемию: одни играли с детским садом, другим выдавались какие-то привилегии, третьи вообще пропускали и переносили матчи, как им было удобно. Поэтому не надо здесь рассказывать эти сказки. Чушь какая-то. Андрей Червиченко бывший президент «Спартака»

«Я даже не понимаю, по каким показателям Россия является флагманом мирового футбола. Потому, что у нас приходит больше народа на стадион? Через месяц-два после чемпионата Европы откроют все европейские трибуны. Во что мы тогда превратимся по этим показателям? Думаю, у РФС очень много неуклюжих решений. Когда они прикрывают свою неуклюжесть подобными действиями — это очень смешно», — заявил Червиченко.

Мнения читателей

andrikar63: Россия — это не флагман, а скорее лагман мирового футбола: нам всё говорят, что это манна небесная, а на деле — много лапши на уши.

shegadm: Вам ведь и не говорят, что российский футбол лучше по силе, Алаев заявил, что лучше организация и инфраструктура — это стопроцентный факт. Сравни финал Кубка России и полуфинал ЛЧ: по атмосфере наш Кубок выглядел гораздо солиднее. Почему? Да потому, что были зрители на трибунах.



frodi: Сегодня же не первое апреля? Зачем так шутить?



dikanipaolo: «Мы живём в самой большой стране, а все остальные страны нам завидуют» ©



olelukk: Даже не знаю, как это комментировать.



basurero: Другие страны об этом знают? Или это информация только для нас?



taber: Именно по этой причине у нас ничего лучше не станет. Почему? Да потому что они там думают, что у нас и так всё отлично.

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Громкая цитата сделала своё дело. Мы — самые крутые и впереди планеты всей. Логично, что фразу с таким посылом будут обсуждать, выносить в заголовки и даже смеяться над ней. Но генсек РФС говорил прежде всего о том, что в России играют в футбол, несмотря на пандемию коронавируса, а смотреть наши матчи со зрителями гораздо интереснее, чем даже плей-офф ЛЧ при пустых трибунах. Это признают и иностранные коллеги.



Чьей заслуги в этом больше: РФС или властей страны — другой вопрос. Как бы то ни было, значимость работы Российского футбольного союза в этом направлении преуменьшать точно не стоит: переговоры по допуску зрителей были тяжёлыми.