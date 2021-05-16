«Локомотив» — «Урал»: Мухина нет в заявке железнодорожников на матч 30-го тура РПЛ
Сегодня, 16 мая, состоится матч «Локомотив» — «Урал».
Сегодня, 16 мая, состоится матч «Локомотив» — «Урал».
Встреча заключительного, 30-го тура Российской
«Локомотив»: Гилерме, Чорлука, Сильянов, Пабло, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Крыховяк, Смолов, Камано.
Запасные: Коченков, Худяков, Живоглядов, Лысцов, Чёрный, Петухов, Мурило, Миранчук, Титков, Лисакович.
«Урал»: Годзюр, Герасимов, Страндберг, Адамов, Подберёзкин, Йовичич, Бикфалви, Калинин, Егорычев, Августиняк, Гаджимурадов.
Запасные: Баклов, Кулаков, Кузьмичёв, Евсеев, Магомадов,
«Локомотив» в 29 матчах набрал 53 очка и занимает третье место в турнирной таблице Российской