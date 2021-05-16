«Ахмат» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч 30-го тура РПЛ
Сегодня, 16 мая, состоится матч «Ахмат» — «Спартак».
Сегодня, 16 мая, состоится матч «Ахмат» — «Спартак».
Сегодня, 16 мая, состоится матч «Ахмат» — «Спартак». Встреча заключительного, 30-го тура Российской
«Ахмат»: Шелия, Пуцко, Семёнов, Ненахов, Быстров, Нижич, Богосавац, Ильин, Исмаэл Силва, Харин, Полярус.
Запасные: Гудиев, Мелихов, Анхель Ромеро, Кармаев, Кадыров, Бериша, Швец, Адуев, Янку, Альсултанов, Алмаши.
«Спартак»: Максименко, Джикия, Жиго, Кутепов, Айртон, Зобнин, Промес, Крал, Мозес, Соболев, Ларссон.
Запасные: Ребров, Селихов, Ещенко, Маслов, Литвинов, Игнатов, Маркитесов, Умяров, Хендрикс.
«Спартак» в 29 матчах набрал 56 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской