Дзюба — лучший бомбардир в истории РПЛ! Но ещё не всего чемпионата России

В последнем туре РПЛ было много интриг. Одна из них касалась касалась бомбардирской гонки. По итогам 29-го тура лидировал Сердар Азмун, но в последний момент его опередил другой форвард «Зенита» — Артём Дзюба.

Уже на 10-й минуте капитан сборной России и «Зенита» забил мяч, который стал для него 200-м в карьере. Благодаря этому голу Дзюба обогнал Александра Кержакова и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров РПЛ. Гол в ворота «Тамбова» стал 134-м для него в национальной лиге.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/7L19yds8Fhk" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На этом Дзюба не остановился и забил ещё три мяча. Итого — 137 голов!

Артём оформил покер, который стал для него первым в карьере. Четыре мяча в РПЛ не забивали уже достаточно давно — с сезона-2017/2018, когда таким образом отличился Александр Ерохин. Случилось это также в последнем туре — тогда «Зенит» обыграл «СКА-Хабаровск» со счётом 6:0.

Интересно, что по ходу матча Дзюбу освистывали свои же фанаты. После одного из забитых мячей он подбежал к трибуне, где располагались болельщики «Зенита», и отпраздновал гол типичным жестом, приложив ладонь к уху.

<div class="mediaPollEmbed" data-id="ec00ee3b-13c7-5637-a556-31e8659caa51"></div><script type="text/javascript">(function(){window.mediaPoll=window.mediaPoll||{};function renderEmbeds(){var embeds=document.querySelectorAll(".mediaPollEmbed");if(embeds&&!window.mediaPoll.renderedAll){for(var i=0;i<embeds.length;i++){var embed=embeds[i];var uuid=embed.dataset.id;window.mediaPoll.render(uuid,embed)}window.mediaPoll.renderedAll=!0}};function loadEmbed(){var head=document.getElementsByTagName("head")[0];var script=document.createElement("script");script.type="text/javascript";script.defer=!0;script.async=!0;script.src="https://media-poll.mail.ru/-/4396838133624632/embed/main.js";script.charset="UTF-8";script.onload=renderEmbeds;if(!window.mediaPoll.appended){head.appendChild(script);window.mediaPoll.appended=!0}};if(window.mediaPoll.appended){renderEmbeds()}else{if (window.opera=="[object Opera]"&&!document.addEventListener){window.attachEvent('onload', loadEmbed)}else{document.addEventListener("DOMContentLoaded",loadEmbed,!1)}if (document.readyState!=='loading') {loadEmbed()}}})();</script> Во время загрузки произошла ошибка.

Удивляет в покере Дзюбы лишь одно. На матч с «Тамбовом» действующие чемпионы России вышли без легионеров — не было, соответственно, и Сердара Азмуна. Наверняка он мог поспорить с Дзюбой за звание лучшего бомбардира в этом сезоне.

Теперь у Дзюбы остался лишь один ориентир — Олег Веретенников, на счету которого 143 гола в чемпионатах России. До него форварду «Зенита» осталось всего 6 мячей.