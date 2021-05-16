«Спартак» находился в шаге от провала. Спасли могучий характер и Мозес
Тедеско
Тедеско
Перед матчем, решавшим судьбу путёвки в Лигу чемпионов, было крайне сложно спрогнозировать состояние «Спартака». В самом деле — какое оно? С одной стороны, команда вроде бы должна была быть на подъёме: только что выигран крайне сложный матч у «Химок», состоялись душевные проводы Тедеско, до попадания в главный европейский турнир — маленький шажок. Такие шажки обычно делаются.
Но была и другая сторона. Та, где «Спартак» — всё ещё нестабильная команда с большим набором игровых проблем. Проблем постоянных, не решающихся на протяжении сезона, проявляющихся в каждой без исключения игре. И просто чудо, что к 30-му туру
Поэтому уверенности в положительном исходе быть просто не могло. Тем более все мы прекрасно знаем Талалаева — он самовлюблён и определённо был не прочь попасть в историю как тренер, не пустивший в последний момент «Спартак» в Лигу чемпионов. Для него это — положительная строчка в резюме.
Тедеско выставил сильнейший на данный момент состав из доступных игроков по привычной схеме. В нём не было дисквалифицированного Понсе и травмированного Маслова, зато все остальные лидеры вышли с первых минут. «Ахмат» ответил симметричной схемой 3−4−3 (5−4−1 при обороне) — можно было бы назвать это подстройкой под «Спартак», хотя на самом деле Талалаев весной провёл с этой расстановкой несколько матчей, никаких революций здесь не просматривалось. Важный нюанс в составе грозненцев: арендованных Тимофеева (безусловный лидер) и Мелкадзе в нём не оказалось.
Ни в коем случае нельзя утверждать, что «Спартак» играл плохо. Наоборот, по сравнению с матчем против тех же «Химок» прослеживалась положительная динамика: команда неплохо доставляла мяч между линиями, пользовалась не лучшей компактностью «Ахмата», часто входила в штрафную. Но КПД оказался отрицательным — а дальше началась расплата.
К 15-й минуте порывы прессинга от «Спартака» иссякли, он стал разорванным, а потом и вовсе прекратился. Отчасти повлияла жара в Грозном — сохранять высокую интенсивность на длительных отрезках было непросто.
Хотя вряд ли голы «Ахмата» стали следствием неработающего прессинга или других системных моментов этого матча. К ним привела плохая работа «Спартака» в конкретных эпизодах. Первый мяч — очень дальний аут хозяев (почти от центральной линии), попытка Кутепова сыграть на перехвате и вытолкнуть мяч, недалёкий тычок от штрафной и удар Ильина со средней дистанции. Опорная зона недоработала, Максименко не выручил.
Второй гол — обрез от Айртона в центре поля, отвратительное гашение «Спартаком» контратаки и слишком медленная работа на возврат. Полярус находился с мячом примерно 10 секунд, но за это время его вообще никто не встретил — и полузащитник «Ахмата» получил возможность без всякого давления забросить мяч на дальнюю штангу. А там уже Кутепов проспал Ильина. Илья, безусловно, виноват, но вопросы надо адресовать и многим другим футболистам. Так в переходах работать просто нельзя.
Дальше до перерыва из запоминающегося были рывки Мозеса и Ларссона. Нигериец создал хороший момент для удара (но попал в Шелию), обыграв по пути трёх соперников, а шведа грубо и умышленно срубил Быстров — откровенный удар по ахиллу без попытки сыграть в мяч. Красную карточку арбитры показать не решились, поскольку на «фол последней надежды» нарушение не тянуло. Хотя после такого фола её очень хотелось увидеть.
Промес во время
За что немецкого тренера точно можно хвалить — его команда весной обзавелась завидной волей и научилась брать очки вопреки обстоятельствам: при плохом футболе, при изначально неблагоприятном сценарии, на последних, сложных и сумбурных минутах. В том числе поэтому везение, наверное, всегда и притягивалось.
Характер пришёл на выручку и в важнейший момент в Грозном. Вторую половину «Спартак» провёл агрессивно и мощно, напрочь перебил соперника и создал достаточно моментов для итоговой ничьей. У «Ахмата» за всю вторую половину — всего один удар, пусть и очень опасный. У «Спартака» — 12, которые приплюсовались ещё к девяти, нанесённым до перерыва. До поры до времени
Символично, что спасительный гол забил в концовке именно Мозес — пожалуй, лучший игрок в атаке «Спартака» весной. Теперь
Михаил Гончаров