«Спартак» находился в шаге от провала. Спасли могучий характер и Мозес

Перед матчем, решавшим судьбу путёвки в Лигу чемпионов, было крайне сложно спрогнозировать состояние «Спартака». В самом деле — какое оно? С одной стороны, команда вроде бы должна была быть на подъёме: только что выигран крайне сложный матч у «Химок», состоялись душевные проводы Тедеско, до попадания в главный европейский турнир — маленький шажок. Такие шажки обычно делаются.

Но была и другая сторона. Та, где «Спартак» — всё ещё нестабильная команда с большим набором игровых проблем. Проблем постоянных, не решающихся на протяжении сезона, проявляющихся в каждой без исключения игре. И просто чудо, что к 30-му туру красно-белые вообще запрыгнули со своим несбалансированным футболом на 2-е место — их туда во многом вытянуло везение.

<div class="mediaPollEmbed" data-id="ec00ee3b-13c7-5637-a556-31e8659caa51"></div><script type="text/javascript">(function(){window.mediaPoll=window.mediaPoll||{};function renderEmbeds(){var embeds=document.querySelectorAll(".mediaPollEmbed");if(embeds&&!window.mediaPoll.renderedAll){for(var i=0;i<embeds.length;i++){var embed=embeds[i];var uuid=embed.dataset.id;window.mediaPoll.render(uuid,embed)}window.mediaPoll.renderedAll=!0}};function loadEmbed(){var head=document.getElementsByTagName("head")[0];var script=document.createElement("script");script.type="text/javascript";script.defer=!0;script.async=!0;script.src="https://media-poll.mail.ru/-/4396838133624632/embed/main.js";script.charset="UTF-8";script.onload=renderEmbeds;if(!window.mediaPoll.appended){head.appendChild(script);window.mediaPoll.appended=!0}};if(window.mediaPoll.appended){renderEmbeds()}else{if (window.opera=="[object Opera]"&&!document.addEventListener){window.attachEvent('onload', loadEmbed)}else{document.addEventListener("DOMContentLoaded",loadEmbed,!1)}if (document.readyState!=='loading') {loadEmbed()}}})();</script> Во время загрузки произошла ошибка.

Поэтому уверенности в положительном исходе быть просто не могло. Тем более все мы прекрасно знаем Талалаева — он самовлюблён и определённо был не прочь попасть в историю как тренер, не пустивший в последний момент «Спартак» в Лигу чемпионов. Для него это — положительная строчка в резюме.

Кошмар на улице Промеса: два нереализованных супершанса в первом тайме

Тедеско выставил сильнейший на данный момент состав из доступных игроков по привычной схеме. В нём не было дисквалифицированного Понсе и травмированного Маслова, зато все остальные лидеры вышли с первых минут. «Ахмат» ответил симметричной схемой 3−4−3 (5−4−1 при обороне) — можно было бы назвать это подстройкой под «Спартак», хотя на самом деле Талалаев весной провёл с этой расстановкой несколько матчей, никаких революций здесь не просматривалось. Важный нюанс в составе грозненцев: арендованных Тимофеева (безусловный лидер) и Мелкадзе в нём не оказалось.



Красно-белые вкатились в игру чуть лучше — они сразу же отправились в прессинг и попытались организовать реальное давление на ворота «Ахмата», чтобы забить поскорее. Столь нужный для комфортного течения матча гол запросто мог состояться: Промес к 20-й минуте дважды выскакивал один на один. Но оба раза Квинси не попадал из убойных позиций в створ — сначала мимо дальнего угла, затем выше. И это в целом характеризовало игру голландской звезды, до сих пор пребывающей в турбулентном состоянии. В его игре, едва ли не в каждом касании мяча чувствовалась тотальная неуверенность.



Ни в коем случае нельзя утверждать, что «Спартак» играл плохо. Наоборот, по сравнению с матчем против тех же «Химок» прослеживалась положительная динамика: команда неплохо доставляла мяч между линиями, пользовалась не лучшей компактностью «Ахмата», часто входила в штрафную. Но КПД оказался отрицательным — а дальше началась расплата.

Оба гола «Ахмата» состоялись при участии Кутепова. Хотя реально виноват он только во втором

К 15-й минуте порывы прессинга от «Спартака» иссякли, он стал разорванным, а потом и вовсе прекратился. Отчасти повлияла жара в Грозном — сохранять высокую интенсивность на длительных отрезках было непросто.



Хотя вряд ли голы «Ахмата» стали следствием неработающего прессинга или других системных моментов этого матча. К ним привела плохая работа «Спартака» в конкретных эпизодах. Первый мяч — очень дальний аут хозяев (почти от центральной линии), попытка Кутепова сыграть на перехвате и вытолкнуть мяч, недалёкий тычок от штрафной и удар Ильина со средней дистанции. Опорная зона недоработала, Максименко не выручил.



Второй гол — обрез от Айртона в центре поля, отвратительное гашение «Спартаком» контратаки и слишком медленная работа на возврат. Полярус находился с мячом примерно 10 секунд, но за это время его вообще никто не встретил — и полузащитник «Ахмата» получил возможность без всякого давления забросить мяч на дальнюю штангу. А там уже Кутепов проспал Ильина. Илья, безусловно, виноват, но вопросы надо адресовать и многим другим футболистам. Так в переходах работать просто нельзя.



Дальше до перерыва из запоминающегося были рывки Мозеса и Ларссона. Нигериец создал хороший момент для удара (но попал в Шелию), обыграв по пути трёх соперников, а шведа грубо и умышленно срубил Быстров — откровенный удар по ахиллу без попытки сыграть в мяч. Красную карточку арбитры показать не решились, поскольку на «фол последней надежды» нарушение не тянуло. Хотя после такого фола её очень хотелось увидеть.

И всё-таки «Спартак» не сломался. Вот за это — респект

Промес во время экспресс-интервью в перерыве выглядел мрачным от возмущения и гнева. Он ругался, злился как на команду, так и самого себя — и было понятно, что в раздевалке «Спартак» ждала мощнейшая накачка от Тедеско.



За что немецкого тренера точно можно хвалить — его команда весной обзавелась завидной волей и научилась брать очки вопреки обстоятельствам: при плохом футболе, при изначально неблагоприятном сценарии, на последних, сложных и сумбурных минутах. В том числе поэтому везение, наверное, всегда и притягивалось.



Характер пришёл на выручку и в важнейший момент в Грозном. Вторую половину «Спартак» провёл агрессивно и мощно, напрочь перебил соперника и создал достаточно моментов для итоговой ничьей. У «Ахмата» за всю вторую половину — всего один удар, пусть и очень опасный. У «Спартака» — 12, которые приплюсовались ещё к девяти, нанесённым до перерыва. До поры до времени красно-белые продолжали промахиваться (например, Соболев минимум дважды), но потом голы всё же пошли. Первый забил Промес после отличной комбинации с участием Ларссона и Крала. Второй — Мозес, после навеса, борьбы и удачного отскока.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/DKNqwWIm_j4" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Символично, что спасительный гол забил в концовке именно Мозес — пожалуй, лучший игрок в атаке «Спартака» весной. Теперь красно-белые просто обязаны выкупить его контракт и вместе с ним попробуют погреметь в Лиге чемпионов.