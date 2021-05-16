«Обязательно буду проставляться. Азмун, наверное, с коня упал»: Дзюба — о победе в гонке бомбардиров
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал свою победу в гонке бомбардиров по итогам сезона-2020/21 Тинькофф РПЛ.
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал свою победу в гонке бомбардиров по итогам сезона-2020/21 Тинькофф РПЛ.
«Эмоции — самые восхитительные. Буду проставляться, обязательно. Сын родился третий, я двухсотый гол забил, сделал покер, еще и обогнал Сердара. Сердар, наверное, с коня упал. Помню ли, когда в последний раз забивал 4 гола? За сборную
Дзюба забил 4 гола в матче заключительного, 30-го тура чемпионата против «Тамбова» (5:1) и обогнал своего одноклубника, Сердара Азмуна в списке бомбардиров. На счету Дзюбы 20 голов, у Азмуна — 19 мячей.