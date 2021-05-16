«Обязательно буду проставляться. Азмун, наверное, с коня упал»: Дзюба — о победе в гонке бомбардиров

«Эмоции — самые восхитительные. Буду проставляться, обязательно. Сын родился третий, я двухсотый гол забил, сделал покер, еще и обогнал Сердара. Сердар, наверное, с коня упал. Помню ли, когда в последний раз забивал 4 гола? За сборную как-то забивал… Здесь по-моему! Да, здесь, в Саранске с Сан-Марино, точно! Очень люблю этот стадион. Спасибо моим партнерам, очень рад, что Сутормин в конце забил. 5 голов — кажется, повторили рекорд “Спартака”, где-то читал. Важно ли побить рекорд “Спартака”? Нет, просто приятно бить рекорды. Когда закончишь — будешь вспоминать именно такие мгновения», — сказал в эфире «Матч ТВ» Дзюба.