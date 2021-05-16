«Обязательно буду проставляться. Азмун, наверное, с коня упал»: Дзюба — о победе в гонке бомбардиров

Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:45
Милан
Кальяри
Футбол. Зарубежный
22:00
Бордо
Ланс
Футбол. Зарубежный
22:00
Дижон
Нант
Футбол. Зарубежный
22:00
Лилль
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Лорьян
Метц
Футбол. Зарубежный
22:00
Марсель
Анже
Футбол. Зарубежный
22:00
Монако
Ренн
Футбол. Зарубежный
22:00
Монпелье
Брест
Футбол. Зарубежный
22:00
Ним
Лион
Футбол. Зарубежный
22:00
Ницца
Страсбур
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
Реймс
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
РБ Лейпциг
Вольфсбург
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Эвертон
Шеффилд Юнайтед
01
Футбол. Зарубежный
19:30
Алавес
Гранада
42
Футбол. Зарубежный
19:30
Атлетик
Реал
01
Футбол. Зарубежный
19:30
Атлетико
Осасуна
21
Футбол. Зарубежный
19:30
Барселона
Сельта
12
Футбол. Зарубежный
19:30
Бетис
Уэска
10
Футбол. Зарубежный
19:30
Валенсия
Эйбар
41
Футбол. Зарубежный
19:30
Вильярреал
Севилья
40
Футбол. Зарубежный
19:30
Кадис
Эльче
13
Футбол. Зарубежный
19:30
Реал Сосьедад
Вальядолид
41
Футбол. Зарубежный
19:30
Хетафе
Леванте
21
Футбол. Зарубежный
19:00
Майнц
Боруссия Д
13
Футбол. Зарубежный
19:00
Парма
Сассуоло
13
Футбол. Зарубежный
18:30
Вест Бромвич Альбион
Ливерпуль
12
Футбол. Зарубежный
16:05
Тоттенхэм Хотспур
Вулверхэмптон Уондерерс
20
Футбол. Зарубежный
16:00
Беневенто
Кротоне
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Удинезе
Сампдория
01
Футбол. Премьер-лига
14:00
Ростов
Краснодар
13
Футбол. Премьер-лига
14:00
Ахмат
Спартак
22
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо
ЦСКА
32
Футбол. Премьер-лига
14:00
Локомотив
Урал
10
Футбол. Премьер-лига
14:00
Тамбов
Зенит
15
Футбол. Премьер-лига
14:00
Рубин
Ротор
11
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа
Арсенал Т
21
Футбол. Премьер-лига
14:00
Химки
Сочи
00
Футбол. Зарубежный
14:00
Кристал Пэлас
Астон Вилла
32
Футбол. Зарубежный
13:30
Фиорентина
Наполи
02
Все события
Фоторепортажи
11Оливейра — новый чемпион UFC в легком весе
10Две красные «Урала» и проводы Чорлуки: кадры победы «Локо»
17:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Обязательно буду проставляться. Азмун, наверное, с коня упал»: Дзюба — о победе в гонке бомбардиров

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал свою победу в гонке бомбардиров по итогам сезона-2020/21 Тинькофф РПЛ.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

«Эмоции — самые восхитительные. Буду проставляться, обязательно. Сын родился третий, я двухсотый гол забил, сделал покер, еще и обогнал Сердара. Сердар, наверное, с коня упал. Помню ли, когда в последний раз забивал 4 гола? За сборную как-то забивал… Здесь по-моему! Да, здесь, в Саранске с Сан-Марино, точно! Очень люблю этот стадион. Спасибо моим партнерам, очень рад, что Сутормин в конце забил. 5 голов — кажется, повторили рекорд “Спартака”, где-то читал. Важно ли побить рекорд “Спартака”? Нет, просто приятно бить рекорды. Когда закончишь — будешь вспоминать именно такие мгновения», — сказал в эфире «Матч ТВ» Дзюба.

Дзюба забил 4 гола в матче заключительного, 30-го тура чемпионата против «Тамбова» (5:1) и обогнал своего одноклубника, Сердара Азмуна в списке бомбардиров. На счету Дзюбы 20 голов, у Азмуна — 19 мячей.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Невеста Роналду показала откровенное фото в тонком купальнике персикового цвета
«В 14 лет меня просят показать секс, страсть и отношение к мальчику». Оборотная сторона парного катания и танцев
Определилась итоговая таблица Российской премьер-лиги
Гол вратаря принес «Ливерпулю» победу в матче чемпионата Англии
«Барселона» лишилась шансов на победу в чемпионате Испании
Дортмундская «Боруссия» вышла в групповой этап Лиги чемпионов
В РПЛ объяснили скандальное решение по матчу «Уфа» — «Арсенал»
«Милан» — «Кальяри» и другие матчи чемпионата Италии (видео)
Надаль обыграл Джоковича в финале турнира серии «Мастерс» в Риме
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь