Огненный 30-й тур РПЛ. Интрига до последних минут!

Первый полностью ковидный сезон позади. Нельзя сказать, что он получился сверхъярким. К тому же красок лишало провальное выступление наших клубов в еврокубках.

Но был ли он мрачным и тусклым? Конечно, нет! И во многом здесь заслуга футбольных властей, которые получили разрешение на допуск зрителей, постепенно доведя возможность заполнения арен на 50 процентов. Смотря на зарубежные чемпионаты при пустых трибунах, понимаешь, насколько это важное для РПЛ решение.

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Генсека РФС Александра Алаева прилично критикуют за слова о том, что Россия — флагман мирового футбола. Это выглядит наивно, если вырвать фразу из контекста и не понимать, о чем шла речь. А на деле чиновник говорил о том, что РФС проводит все тренировочные занятия, детские и женские турниры: «На нас смотрят с завистью, потому что во многих странах запрещены турниры и даже тренировки».

Жаль, что интрига с чемпионством не дожила до последнего тура. Но «Зенит» объективно был сильнее всех, доказав это в очных встречах со всеми конкурентами — с золотым хет-триком стало ясно заранее. Так что в последней встрече с «Тамбовом» Дзюба порезвился, оформив покер и обогнав в споре бомбардиров Азмуна.

Но зато во всех остальных матчах борьба шла до последнего. И в этом плане последний тур получился огненным.

«Спартак» вовремя снялся с чемпионата по скоростному рытью могил. Команда Тедеско взяла серебро

«Спартаку» оставалось не проиграть в Грозном, чтобы выйти в Лигу чемпионов. Вы видели моменты у Промеса в начале матча? Как не забивал голландец?! Его ведь как раз возвращали для того, чтобы он щелкал такие эпизоды играючи. Квинси же, выходя один на один с вратарем, без помех бил мимо. Фантастическое расточительство, за которое тут же пришла расплата в виде дубля Ильина. 0:2 — катастрофа для «Спартака».

В Черкизове могли ликовать, тем более что тут же соперник «Локо» остался в меньшинстве — защитник Аугустыняк на 27-й минуте увидел второе предупреждение. На мой взгляд, рефери ошибся — Крыховяк «нарисовал» фол.

Идеальная диспозиция для Марко Николича и его команды. Но надо было еще забить. И тут в начале второго тайма маятник качнулся в другую сторону — Промес отыграл один гол в Грозном, а в Черкизове никак не могли открыть счет. Крыховяк не подстроился под мяч у пустых ворот, Лисакович пробил в перекладину…

Победы «Локомотиву» оказалось недостаточно, но Николич заслужил другой уровень поддержки

Интрига до последних минут! Не забивает Пабло, тащит мяч Шелия после удара Промеса. Второе удаление у «Урала» — теперь чистое, но куда летит игрок?! Нервы. Валидол! «Локомотив» устроил аттракцион неслыханной щедрости, не реализовав кучу моментов и забив лишь на 89-й минуте.

Но «Спартак» не стал надеяться на других — вытащил-таки ничью в концовке благодаря роскошному удару Мозеса. Тедеско покидает красно-белых на высокой ноте — клуб попал в отбор Лиги чемпионов.

Хотя огонь был не только в борьбе за вторую строчку. «Рубин» стремился на четвертое место, но и у «Ротора» был последний шанс не вылететь. Вот и воевали. Дело едва не решила глупейшая ошибка казанца Старфельта, рукой смахнувшего мяч в собственной штрафной. Волгоград остается в РПЛ? Уже в добавленное время для города случилась трагедия — мяч попал в руку защитнику Макарову. Пенальти от Деспотовича — и «Рубин» четвертый, идет в Лигу конференций. А «Ротору» оставалось надеяться на поражение «Уфы» от «Арсенала».

ЦСКА — без Европы. Впервые за 20 лет

Впрочем, и в матчах с немотивированными соперниками не легче: «Химки» прессовали «Сочи» и были гораздо ближе к победе, но все же команда Владимира Федотова впервые вышла в еврокубки. А «Динамо» одолело ЦСКА 3:2 благодаря дублю Грулева и голу Захаряна, оставив армейцев без Европы впервые за 20 лет.

Не обошлось в последнем туре и без скандала. Зимой у нас внезапно снегопад, а в мае — жара. Температура в Уфе зашкаливала, начало матча сдвинули на два часа. В итоге уже в начале встречи соперники понимали, что ничья точно устроит обе стороны. Да и поражение «Арсенала» ничего плохого тулякам не сулит. А вот для «Ротора» — это катастрофа. И явный сигнал РПЛ, что начинать последний тур надо в более позднее время.