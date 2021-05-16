Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:45
Милан
Кальяри
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
РБ Лейпциг
Вольфсбург
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Эвертон
Шеффилд Юнайтед
01
Футбол. Зарубежный
22:00
Бордо
Ланс
Футбол. Зарубежный
22:00
Дижон
Нант
Футбол. Зарубежный
22:00
Лилль
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Лорьян
Метц
Футбол. Зарубежный
22:00
Марсель
Анже
Футбол. Зарубежный
22:00
Монако
Ренн
Футбол. Зарубежный
22:00
Монпелье
Брест
Футбол. Зарубежный
22:00
Ним
Лион
Футбол. Зарубежный
22:00
Ницца
Страсбур
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
Реймс
Футбол. Зарубежный
19:30
Алавес
Гранада
42
Футбол. Зарубежный
19:30
Атлетик
Реал
01
Футбол. Зарубежный
19:30
Атлетико
Осасуна
21
Футбол. Зарубежный
19:30
Барселона
Сельта
12
Футбол. Зарубежный
19:30
Бетис
Уэска
10
Футбол. Зарубежный
19:30
Валенсия
Эйбар
41
Футбол. Зарубежный
19:30
Вильярреал
Севилья
40
Футбол. Зарубежный
19:30
Кадис
Эльче
13
Футбол. Зарубежный
19:30
Реал Сосьедад
Вальядолид
41
Футбол. Зарубежный
19:30
Хетафе
Леванте
21
Футбол. Зарубежный
19:00
Майнц
Боруссия Д
13
Футбол. Зарубежный
19:00
Парма
Сассуоло
13
Футбол. Зарубежный
18:30
Вест Бромвич Альбион
Ливерпуль
12
Футбол. Зарубежный
16:05
Тоттенхэм Хотспур
Вулверхэмптон Уондерерс
20
Футбол. Зарубежный
16:00
Беневенто
Кротоне
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Удинезе
Сампдория
01
Футбол. Премьер-лига
14:00
Ростов
Краснодар
13
Футбол. Премьер-лига
14:00
Ахмат
Спартак
22
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо
ЦСКА
32
Футбол. Премьер-лига
14:00
Локомотив
Урал
10
Футбол. Премьер-лига
14:00
Тамбов
Зенит
15
Футбол. Премьер-лига
14:00
Рубин
Ротор
11
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа
Арсенал Т
21
Футбол. Премьер-лига
14:00
Химки
Сочи
00
Футбол. Зарубежный
14:00
Кристал Пэлас
Астон Вилла
32
Футбол. Зарубежный
13:30
Фиорентина
Наполи
02
Все события
Фоторепортажи
11Оливейра — новый чемпион UFC в легком весе
10Две красные «Урала» и проводы Чорлуки: кадры победы «Локо»
18:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» — в Лиге чемпионов. Тедеско уходит как герой

Красно-белые провели валидольный матч в Грозном, но финишировали вторыми.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Матч с «Ахматом» — это отражение всего сезона «Спартака». Все 30 туров, уместившиеся в 90 минут. В общем, все получилось максимально символично.

У этого «Спартака» не слишком много общекомандного мастерства. Отсутствие инстинкта убийцы и умения играть важные матчи так, как это нужно делать c самого начала. Что против «Арсенала», что против «Химок», что сейчас в Грозном немалую часть времени в голове крутилась мысль: «Так решающие матчи не играют. Эта команда точно хочет в Лигу чемпионов?» Но потом — бац! — и все переворачивалось.

То Крал, Мозес и Ларссон расчертят в Туле идеальную комбинацию. То Соболев и все тот же Ларссон сделают красиво. То Мозес возьмет и покажет всем, как нужно бить по мячу и реализовывать моменты.

Но при всем при этом есть характер и огромное желание, приправленные изрядной долей везения. Не случайно ведь многие сравнивали этот сезон с чемпионским, когда с удачей тоже было все в порядке. Благодаря этому добывались «мусорные» победы на старте сезона, позволившие этому «Спартаку» поверить в себя. Благодаря этому удалось в трех последних турах добиться нужных результатов, забивая решающие голы уже ближе к финальному свистку.

Красноречивая статистика: «Спартак» набрал 22 очка в матчах, по ходу которых он уступал в счете. Это лучший показатель в РПЛ.

Хотя в Грозном была какая-то фантасмагория. Уверен, многие будут хвалить «Ахмат» — мол, им ничего не было нужно, но команда билась, забила два мяча и в итоге устроила «Спартаку» нервотрепку. Но это не так. Красно-белые устроили ее себе сами. То, как играл «Ахмат», — это тихий ужас. Это было очень плохо. Даже при схеме с 5−4−1 никакой плотности в обороне не было и в помине. Пожалуй, даже в домашнем матче против «Тамбова» у «Спартака» не было столько моментов.

То, что «Ахмат», трижды дойдя до ворот соперника, забил два гола и запорол вернейший момент, говорит только о качестве игры «Спартака» в этом матче. Который удалось вытянуть только на желании. Ну и на умении решать Мозеса. Когда было нужно — сделал все первоклассно, уже не в первый раз. Ну и, думаю, теперь всем ясно, почему Доменико Тедеско на протяжении почти всего сезона предпочитал ставить в основу Маслова, а не Кутепова.

Во время загрузки произошла ошибка.

Немецкий тренер прощается со «Спартаком» в качестве победителя. Полтора года назад он пришел на ядерное пепелище, где бесцельно бродил какой-то, простите, разношерстный и ментально убитый сброд в красно-белой форме. Как в фильмах про постапокалипсис.

Оставляет же Тедеско после себя нормальную команду. Цельную, единую, сплоченную, злую. Пожалуй, что не слишком мастеровитую именно в игровом плане, но тут уже вопрос к кадровому наполнению. Те же Зобнин и Крал — классные футболисты, но не для пресловутой «тики-таки» и прочих «стеночек». Возможно, ей действительно нужен новый тренер, чтобы сделать шаг вперед в развитии. Но Тедеско болельщики и руководство красно-белых совершенно точно должны сказать спасибо.

Дмитрий Гирин

Ахмат
2:2
Первый тайм: 2:0
Спартак
 Невеста Роналду показала откровенное фото в тонком купальнике персикового цвета
«В 14 лет меня просят показать секс, страсть и отношение к мальчику». Оборотная сторона парного катания и танцев
Определилась итоговая таблица Российской премьер-лиги
Гол вратаря принес «Ливерпулю» победу в матче чемпионата Англии
«Барселона» лишилась шансов на победу в чемпионате Испании
Дортмундская «Боруссия» вышла в групповой этап Лиги чемпионов
В РПЛ объяснили скандальное решение по матчу «Уфа» — «Арсенал»
«Милан» — «Кальяри» и другие матчи чемпионата Италии (видео)
Надаль обыграл Джоковича в финале турнира серии «Мастерс» в Риме
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь