«Спартак» — в Лиге чемпионов. Тедеско уходит как герой

Матч с «Ахматом» — это отражение всего сезона «Спартака». Все 30 туров, уместившиеся в 90 минут. В общем, все получилось максимально символично.

У этого «Спартака» не слишком много общекомандного мастерства. Отсутствие инстинкта убийцы и умения играть важные матчи так, как это нужно делать c самого начала. Что против «Арсенала», что против «Химок», что сейчас в Грозном немалую часть времени в голове крутилась мысль: «Так решающие матчи не играют. Эта команда точно хочет в Лигу чемпионов?» Но потом — бац! — и все переворачивалось.

То Крал, Мозес и Ларссон расчертят в Туле идеальную комбинацию. То Соболев и все тот же Ларссон сделают красиво. То Мозес возьмет и покажет всем, как нужно бить по мячу и реализовывать моменты.

Но при всем при этом есть характер и огромное желание, приправленные изрядной долей везения. Не случайно ведь многие сравнивали этот сезон с чемпионским, когда с удачей тоже было все в порядке. Благодаря этому добывались «мусорные» победы на старте сезона, позволившие этому «Спартаку» поверить в себя. Благодаря этому удалось в трех последних турах добиться нужных результатов, забивая решающие голы уже ближе к финальному свистку.

Красноречивая статистика: «Спартак» набрал 22 очка в матчах, по ходу которых он уступал в счете. Это лучший показатель в РПЛ.

Хотя в Грозном была какая-то фантасмагория. Уверен, многие будут хвалить «Ахмат» — мол, им ничего не было нужно, но команда билась, забила два мяча и в итоге устроила «Спартаку» нервотрепку. Но это не так. Красно-белые устроили ее себе сами. То, как играл «Ахмат», — это тихий ужас. Это было очень плохо. Даже при схеме с 5−4−1 никакой плотности в обороне не было и в помине. Пожалуй, даже в домашнем матче против «Тамбова» у «Спартака» не было столько моментов.

То, что «Ахмат», трижды дойдя до ворот соперника, забил два гола и запорол вернейший момент, говорит только о качестве игры «Спартака» в этом матче. Который удалось вытянуть только на желании. Ну и на умении решать Мозеса. Когда было нужно — сделал все первоклассно, уже не в первый раз. Ну и, думаю, теперь всем ясно, почему Доменико Тедеско на протяжении почти всего сезона предпочитал ставить в основу Маслова, а не Кутепова.

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Немецкий тренер прощается со «Спартаком» в качестве победителя. Полтора года назад он пришел на ядерное пепелище, где бесцельно бродил какой-то, простите, разношерстный и ментально убитый сброд в красно-белой форме. Как в фильмах про постапокалипсис.

Оставляет же Тедеско после себя нормальную команду. Цельную, единую, сплоченную, злую. Пожалуй, что не слишком мастеровитую именно в игровом плане, но тут уже вопрос к кадровому наполнению. Те же Зобнин и Крал — классные футболисты, но не для пресловутой «тики-таки» и прочих «стеночек». Возможно, ей действительно нужен новый тренер, чтобы сделать шаг вперед в развитии. Но Тедеско болельщики и руководство красно-белых совершенно точно должны сказать спасибо.