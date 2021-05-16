«Спартак» — в Лиге чемпионов. Тедеско уходит как герой

Матч с «Ахматом» — это отражение всего сезона «Спартака». Все 30 туров, уместившиеся в 90 минут. В общем, все получилось максимально символично.
У этого «Спартака» не слишком много общекомандного мастерства. Отсутствие инстинкта убийцы и умения играть важные матчи так, как это нужно делать c самого начала. Что против «Арсенала», что против «Химок», что сейчас в Грозном немалую часть времени в голове крутилась мысль: «Так решающие матчи не играют. Эта команда точно хочет в Лигу чемпионов?» Но потом — бац! — и все переворачивалось.
То Крал, Мозес и Ларссон расчертят в Туле идеальную комбинацию. То Соболев и все тот же Ларссон сделают красиво. То Мозес возьмет и покажет всем, как нужно бить по мячу и реализовывать моменты.
Но при всем при этом есть характер и огромное желание, приправленные изрядной долей везения. Не случайно ведь многие сравнивали этот сезон с чемпионским, когда с удачей тоже было все в порядке. Благодаря этому добывались «мусорные» победы на старте сезона, позволившие этому «Спартаку» поверить в себя. Благодаря этому удалось в трех последних турах добиться нужных результатов, забивая решающие голы уже ближе к финальному свистку.
Хотя в Грозном была
То, что «Ахмат», трижды дойдя до ворот соперника, забил два гола и запорол вернейший момент, говорит только о качестве игры «Спартака» в этом матче. Который удалось вытянуть только на желании. Ну и на умении решать Мозеса. Когда было нужно — сделал все первоклассно, уже не в первый раз. Ну и, думаю, теперь всем ясно, почему Доменико Тедеско на протяжении почти всего сезона предпочитал ставить в основу Маслова, а не Кутепова.
Немецкий тренер прощается со «Спартаком» в качестве победителя. Полтора года назад он пришел на ядерное пепелище, где бесцельно бродил
Оставляет же Тедеско после себя нормальную команду. Цельную, единую, сплоченную, злую. Пожалуй, что не слишком мастеровитую именно в игровом плане, но тут уже вопрос к кадровому наполнению. Те же Зобнин и Крал — классные футболисты, но не для пресловутой «тики-таки» и прочих «стеночек». Возможно, ей действительно нужен новый тренер, чтобы сделать шаг вперед в развитии. Но Тедеско болельщики и руководство
Дмитрий Гирин