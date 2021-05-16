Слуцкий станцевал в тюбетейке и заговорил по-татарски после выхода «Рубина» в еврокубки: видео

Футбол, Премьер-лига, Тур 3016.05.2021, 14:00 (МСК UTC+3)Ак Барс Арена, 12433 зрителя
|Леонид Слуцкий
|Юрий Батуренко
|Джордже Деспотович
|90+3′
|Фламарион
|78′
|22
|Юрий Дюпин
|93
|Йосип Чондрич
|4
|Силвие Бегич
|25
|Данил Степанов
51′
|31
|Георгий Зотов
31′
|27
|Седрик Гогуа
66′
|8
|Дарко Йевтич
|28
|Азат Байрыев
|25
|Денис Макаров
20′
|8
|Олег Алейник
28′
|28
|Оливер Абильдгор
27′
|10
|Алексей Щеткин
|77
|Илья Самошников
|13
|Сергей I Макаров
90+2′
|87
|Солтмурад Бакаев
90+5′
|96
|Фламарион
|2
|Карл Старфельт
85′
|7
|Николай Кипиани
83′
|19
|Иван Игнатьев
|17
|Евгений Песегов
|20
|Олег Шатов
74′
|20
|Илья Жигулев
88′88′
|14
|Михаил Костюков
|72
|Камиль Муллин
|9
|Джордже Деспотович
90′
|77
|Зурико Давиташвили
85′
|38
|Леон Мусаев
|33
|Соломон Кверквелия
|4
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|21
|Удары (всего)
|11
|8
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|6
|11
|Фолы
|16
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Виталий Мешков(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Дмитрий Чельцов(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Валентин Мурашов(Россия, Москва)
|ВАР
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Ассистент ВАР
|Тихон Калугин(Россия, Москва)