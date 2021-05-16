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18:12 (мск), источник: Sport24

Слуцкий станцевал в тюбетейке и заговорил по-татарски после выхода «Рубина» в еврокубки: видео

Пресс-служба «Рубина» отметила выход команды в еврокубки по итогам сезона-2020/21 веселым видео в социальных сетях.

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Пресс-служба «Рубина» отметила выход команды в еврокубки по итогам сезона-2020/21 веселым видео в социальных сетях.

В ролике главный тренер команды Леонид Слуцкий исполняет зажигательный танец в тюбетейке и национальной татарской одежде. Также он произносит фразу по-татарски: «Мы — “Рубин”, нас не остановить!».

В последнем туре РПЛ «Рубин» сыграл вничью с «Ротором» и занял 4-е место в чемпионате России-2020/21. Казанцы выступят в квалификации Лиги конференций.

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