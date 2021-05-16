Определилась итоговая таблица Российской премьер-лиги сезона-2020/21

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По итогам первенства России первое место досталось петербургскому «Зениту», который оформил чемпионство еще за два тура до конца чемпионата. В последнем туре «сине-бело-голубые» покуражились в матче с «Тамбовом» — 5:1. Покер оформил Артем Дзюба, став таким образом лучшим бомбардиром в сезоне. «Зенит» начнет выступление в Лиге чемпионов с группового раунда.

За вторую строчку, дающую право выступления в квалификации Лиги чемпионов в следующем сезоне, вплоть до последнего тура боролись московские «Спартак» и «Локомотив». В результате, «красно-белые», уступая после первого тайма со счетом 0:2 «Ахмату», смогли вырвать ничью в концовке встречи и на одно очко опередили своего конкурента, завоевав заветную путевку в главный еврокубковый турнир. В параллельном матче железнодорожники обыграли «Урал» — 1:0.

«Локомотив», в свою очередь, стал обладателем бронзовых медалей РПЛ. Московский клуб, ранее выигравший Кубок России, получил право сыграть в групповом раунде Лиги Европы сезона-2021/22.

Казанский «Рубин» и «Сочи» заняли четвертое и пятое место соответственно и сыграют в квалификации Лиги конференций — нового турнира под эгидой УЕФА. Согласно регламенту, в групповом этапе турнира выступят 32 команды. Групповая стадия запланирована на сентябрь-декабрь 2021 года, матчи 1/8 финала — на 10 и 17 марта, четвертьфиналы — на 7 и 14 апреля, полуфиналы — на 28 апреля и 5 мая.

Стоит отметить, что ЦСКА при определенных раскладах претендовал на попадание в третий по значимости еврокубковый турнир, но уступил «Динамо» со счетом 2:3. Таким образом, «красно-синие» не сыграют в еврокубках впервые с сезона-2001/02.

В нижней половине таблицы интрига также сохранялась вплоть до заключительного матча. Если «Тамбов» давно потерял шансы на спасение, то на место второго неудачника чемпионата претендовали сразу три команды — «Ротор», «Арсенал» и «Уфа». Более того, двое последних встречались между собой. В результате, уфимцы переиграли своих оппонентов из Тулы (2:1). Такой исход позволил обоим клубам продлить свое пребывание в РПЛ еще как минимум на один год.