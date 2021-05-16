Клуб двух футболистов сборной Казахстана вылетел из РПЛ

Это случилось после победу «Уфы» над тульским «Арсеналом» со счетом 2:1. Благодаря этой победе «Уфа» набрала 25 очков и стала 13-й в турнирной таблице. У «Арсенала» осталось 23 балла и 14-е место. А «Ротор» с 22 очками стал 15-м и вылетел напрямую из РПЛ. Также туда вылетел «Тамбов», который занял последнее место с 13 баллами.