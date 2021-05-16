РПЛ выпустила заявление по поводу переноса матча «Уфа» — «Арсенал»

«Решение о переносе матча “Уфа” — “Арсенал” было принято непосредственно перед игрой — ради здоровья участников матча и зрителей и исходя из пункта 6.5 регламента РПЛ. Оснований для экстренного переноса других матчей не возникло», — говорится в заявлении РПЛ.

В матче заключительного, 30-го тура РПЛ «Уфа» переиграла тульский «Арсенал». Встреча проходила на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершилась со счётом 2:1. Начало матча было перенесено с 14:00 мск на 16:00 мск в связи с погодными условиями.

<div class="mediaPollEmbed" data-id="ec00ee3b-13c7-5637-a556-31e8659caa51"></div><script type="text/javascript">(function(){window.mediaPoll=window.mediaPoll||{};function renderEmbeds(){var embeds=document.querySelectorAll(".mediaPollEmbed");if(embeds&&!window.mediaPoll.renderedAll){for(var i=0;i<embeds.length;i++){var embed=embeds[i];var uuid=embed.dataset.id;window.mediaPoll.render(uuid,embed)}window.mediaPoll.renderedAll=!0}};function loadEmbed(){var head=document.getElementsByTagName("head")[0];var script=document.createElement("script");script.type="text/javascript";script.defer=!0;script.async=!0;script.src="https://media-poll.mail.ru/-/4396838133624632/embed/main.js";script.charset="UTF-8";script.onload=renderEmbeds;if(!window.mediaPoll.appended){head.appendChild(script);window.mediaPoll.appended=!0}};if(window.mediaPoll.appended){renderEmbeds()}else{if (window.opera=="[object Opera]"&&!document.addEventListener){window.attachEvent('onload', loadEmbed)}else{document.addEventListener("DOMContentLoaded",loadEmbed,!1)}if (document.readyState!=='loading') {loadEmbed()}}})();</script> Во время загрузки произошла ошибка.