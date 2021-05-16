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19:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Марко Николич заявил, что остается в «Локомотиве»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич сказал, что останется в команде на следующий сезон.

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«У меня действующий контракт, я его подписал на два года, — сказал специалист в эфире канала “Матч премьер” 16 мая. — У меня есть еще один год. Я остаюсь, на данный момент я тренер “Локомотива”. Уверен, что так и будет, желание есть».

В 30-м туре Тинькофф РПЛ «Локо» обыграл «Урал» (1:0) и завершил сезон на третьем месте. Также команда выиграла БЕТСИТИ Кубок России и в следующем сезоне стартует в групповом турнире Лиги Европы.

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