Тедеско уверен, что «Спартак» в нынешнем составе станет чемпионом России

«Спартак» по итогам сезона-2020/21 Тинькофф — Российской премьер-лиги занял второе место.
«Я думаю, что эта команда переживет очень много хороших моментов, — сказал Тедеско. — Когда мы пришли два года назад, она была моложе. То, что мы прошли, стало во благо команде, она стала старше. Команда сможет выиграть титулы и занять первое место, у нее есть все для этого».
Тренер поблагодарил руководство, сотрудников, тренеров и игроков клуба, а также бывшего генерального директора Томаса Цорна, который привел его в клуб. «Меня окружали люди, которые хотели видеть меня и игроков растущими. Хотел бы сказать спасибо владельцу и президенту клуба (Леониду Федуну — прим. ТАСС) — он всегда мне доверял, хотел видеть мой рост. Хотел бы также поблагодарить Зарему (члена совета директоров “Спартака” Зарему Салихову), мы были знакомы меньше, но она тоже помогала», — подчеркнул он.
В декабре 2020 года Тедеско объявил о том, что не будет продлевать контракт и покинет клуб в конце сезона. «С одной стороны, вы хотите, чтобы тренер был честным, и я был честным с самого начала. Я дал возможность сменить тренера в январе, потому что это было возможно, и также дал время клубу, чтобы все организовать для прихода нового тренера. Я объяснял свое решение уже несколько раз, и мне действительно непросто покидать этот клуб, но тем не менее решение уже принято из-за причин, которые я объяснял», — заключил Тедеско.