Тедеско уверен, что «Спартак» в нынешнем составе станет чемпионом России

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«Спартак» по итогам сезона-2020/21 Тинькофф — Российской премьер-лиги занял второе место.

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«Я думаю, что эта команда переживет очень много хороших моментов, — сказал Тедеско. — Когда мы пришли два года назад, она была моложе. То, что мы прошли, стало во благо команде, она стала старше. Команда сможет выиграть титулы и занять первое место, у нее есть все для этого».

Тренер поблагодарил руководство, сотрудников, тренеров и игроков клуба, а также бывшего генерального директора Томаса Цорна, который привел его в клуб. «Меня окружали люди, которые хотели видеть меня и игроков растущими. Хотел бы сказать спасибо владельцу и президенту клуба (Леониду Федуну — прим. ТАСС) — он всегда мне доверял, хотел видеть мой рост. Хотел бы также поблагодарить Зарему (члена совета директоров “Спартака” Зарему Салихову), мы были знакомы меньше, но она тоже помогала», — подчеркнул он.

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