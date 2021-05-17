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13:52 (мск), источник: ТАСС

Тедеско не исключил, что может вернуться в «Спартак»

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Немецкий специалист Доменико Тедеско не исключил, что может вернуться в московский футбольный клуб «Спартак», если это потребуется. Об этом он сообщил журналистам.

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Источник: РИА "Новости"

Тедеско 35 лет, он стал главным тренером «Спартака» в октябре 2019 года. В декабре прошлого года специалист сообщил, что покинет клуб по окончании сезона.

«Я пока не думал тренировать другую команду, — сказал Тедеско. — Я могу представить, что вернусь в “Спартак”, если клубу это потребуется и если ситуация будет подходящая. Были предложения из других клубов, но я всегда говорил, что хочу закончить сезон здесь, сконцентрироватся на играх. Хочу увидеть семью, паузу небольшую взять».

В завершившемся сезоне «Спартак» занял второе место и сыграет в квалификации Лиги чемпионов следующего сезона.

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