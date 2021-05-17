«Есть предложения от команд из первой восьмерки РПЛ». Агент Шомко — о будущем игрока, вылете «Ротора» и Щеткине

Останется ли Дмитрий Шомко в России или вернется в Казахстан, есть ли интерес к Алексею Щеткину из РПЛ и как можно оценить их период выступления в «Роторе» — на эти вопросы в интервью корреспонденту Vesti.kz ответил агент Дмитрий Агеев.

— Дмитрий, контракт Шомко с «Ротором» завершается, каковы дальнейшие планы?

— У нас есть предложения от команд из российской и казахстанской премьер-лиг. Сейчас рассматриваем, обсуждаем. Но конкретно не могу сказать, трансферы любят тишину.

— Но сам Дмитрий больше акцентирован на чемпионат России?

— Ему хотелось бы играть в России, но главное, чтобы у команды были определенные цели.

— Но возвращение в Казахстан тоже нельзя исключать?

— Сейчас смысла нет говорить, повторюсь: мы рассматриваем предложения от нескольких клубов. Будем отталкиваться от того, что лучше для самого Димы. Сейчас сезон только закончился, в ближайшее время сядем, обсудим и примем решение.

Команда Ротор

— Решение будет примерно до конца месяца?

— Думаю, да.

— Интерес к Шомко исходит от команд из первой или второй восьмерки РПЛ?

— Есть предложения как из первой восьмерки, так и из второй. Но тут надо подчеркнуть, что мы говорим именно о нынешнем положении команд, поскольку в следующем сезоне те или иные клубы уже могут быть на других местах.

— Вы не агент Щеткина, но наверняка у вас есть информация, может ли он продолжить карьеру в РПЛ?

— Да, как я понимаю, там такая же ситуация, у него есть предложения из России.

— Если суммарно оценивать период Щеткина и Шомко в «Роторе», какие у вас впечатления?

— В целом положительные. Если бы травмы не подкосили их, то, думаю, более целостное представление было бы. Тот же Щеткин от травмы оправился, два матча — два гола, это показатель. У Димы схожая ситуация, если бы не травма, он, скорее всего, сыграл бы все матчи. Но в играх, где он принимал участие, эксперты высоко оценили его качества и потенциал. Поэтому считаю, что ребята хорошо себя зарекомендовали.

Плохо только то, что «Ротор» в итоге вылетел, но если индивидуально оценивать Диму и Лешу, я считаю, это положительный опыт.