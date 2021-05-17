«Вы не считали нас людьми!» За что игроки «Уфы» разнесли Рахимова?
С новым тренером аутсайдер разгромил «Спартак» и отобрал очки у ЦСКА и «Зенита».
С новым тренером аутсайдер разгромил «Спартак» и отобрал очки у ЦСКА и «Зенита».
Большую часть сезона «Уфа» болталась в зоне вылета. Клуб дважды менял главного тренера: начинал чемпионат Вадим Евсеев, продолжал Рашид Рахимов, а заканчивал уже Алексей Стукалов.
Под руководством последнего «Уфа»
Пожалуй, эмоциональнее всех высказался Алексей Никитин. Защитник, выступающий за башкирский клуб на протяжении шести лет, рассказал об отношении Рахимова к своим же футболистам.
Слова Никитина подтверждает и
По утверждению Беленова, некоторые футболисты просились в дубль — лишь бы не работать с Рахимовым.
Одним из тех, кто покинул «Уфу» зимой, стал молдавский хавбек Кэтэлин Карп. Уже будучи игроком «Тамбова», он бурно отреагировал на отставку Рахимова. Когда уфимский клуб в своём «инстаграме» объявил об уходе главного тренера, Карп оставил комментарий, где были эмодзи с аплодисментами и клоуном.
К моменту отставки Рахимова «Уфа» занимала 15-е, предпоследнее место в РПЛ. При нём команда проиграла 10 из 17 матчей. Для сравнения: в оставшихся шести матчах «Уфа» под руководством Алексея Стукалова набрала 11 очков, а проиграла всего раз — «Сочи» (2:3). Причём поражение получилось довольно обидным: уступая в счёте 0:2, игроки совершили камбэк, но пропустили от Нобоа с пенальти уже в добавленное время. «Уфа» обыграла «Ахмат», «Спартак» (обоих — по 3:0), а также сыграла вничью с ЦСКА (1:1) и «Зенитом» (0:0). В последнем туре башкирский клуб выиграл у «Арсенала» (2:1).
Говоря о спасении «Уфы» и сохранении прописки в РПЛ, Александр Беленов считает назначение Стукалова ключевым фактором успеха. «Он пришел, и мы начали играть
Мы попытались связаться с Рашидом Рахимовым для прояснения ситуации, но безуспешно. Судя по автоответчику, он уехал — скорее всего, в Австрию, где у него живёт семья. Там Рахимов играл семь лет и начинал тренерскую карьеру.
Николай Егорычев