Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:45
Верона
Болонья
Футбол. Зарубежный
16.05
ПСЖ
Реймс
40
Футбол. Зарубежный
16.05
Ницца
Страсбур
02
Футбол. Зарубежный
16.05
Ним
Лион
25
Футбол. Зарубежный
16.05
Монпелье
Брест
00
Футбол. Зарубежный
16.05
Монако
Ренн
21
Все события
Фоторепортажи
13Европейские чемпионы сезона-2020/21
10Две красные «Урала» и проводы Чорлуки: кадры победы «Локо»
16:12 (мск), источник: Чемпионат.com

«Вы не считали нас людьми!» За что игроки «Уфы» разнесли Рахимова?

С новым тренером аутсайдер разгромил «Спартак» и отобрал очки у ЦСКА и «Зенита».

Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Большую часть сезона «Уфа» болталась в зоне вылета. Клуб дважды менял главного тренера: начинал чемпионат Вадим Евсеев, продолжал Рашид Рахимов, а заканчивал уже Алексей Стукалов.

Под руководством последнего «Уфа» всё-таки спаслась, заняв 13-е место в РПЛ. А едва чемпионат завершился, как СМИ растиражировали жёсткие комментарии футболистов о Рахимове.

Пожалуй, эмоциональнее всех высказался Алексей Никитин. Защитник, выступающий за башкирский клуб на протяжении шести лет, рассказал об отношении Рахимова к своим же футболистам.

Во время загрузки произошла ошибка.
Команда
Уфа

Слова Никитина подтверждает и вице-капитан «Уфы» Александр Беленов. «При Рахимове не было команды, — сказал он новостному порталу gorobzor.ru. — У нас были проблемы: он не уважал футболистов, он не уважал здесь вообще никого, кроме двух тренеров, которых сам же сюда привёз».

По утверждению Беленова, некоторые футболисты просились в дубль — лишь бы не работать с Рахимовым. Кто-то вообще хотел уйти из клуба. «Команда разваливалась. А “Уфа” славится тем, что это семья, мы все друг друга поддерживаем. Когда за 15 туров мы набираем два очка — мне даже на улицу было стыдно выходить за хлебом», — добавил напоследок Беленов.

Одним из тех, кто покинул «Уфу» зимой, стал молдавский хавбек Кэтэлин Карп. Уже будучи игроком «Тамбова», он бурно отреагировал на отставку Рахимова. Когда уфимский клуб в своём «инстаграме» объявил об уходе главного тренера, Карп оставил комментарий, где были эмодзи с аплодисментами и клоуном.

Во время загрузки произошла ошибка.

К моменту отставки Рахимова «Уфа» занимала 15-е, предпоследнее место в РПЛ. При нём команда проиграла 10 из 17 матчей. Для сравнения: в оставшихся шести матчах «Уфа» под руководством Алексея Стукалова набрала 11 очков, а проиграла всего раз — «Сочи» (2:3). Причём поражение получилось довольно обидным: уступая в счёте 0:2, игроки совершили камбэк, но пропустили от Нобоа с пенальти уже в добавленное время. «Уфа» обыграла «Ахмат», «Спартак» (обоих — по 3:0), а также сыграла вничью с ЦСКА (1:1) и «Зенитом» (0:0). В последнем туре башкирский клуб выиграл у «Арсенала» (2:1).

Во время загрузки произошла ошибка.

Говоря о спасении «Уфы» и сохранении прописки в РПЛ, Александр Беленов считает назначение Стукалова ключевым фактором успеха. «Он пришел, и мы начали играть по-другому. Из каждого футболиста он старался вытянуть какие-то лучшие качества, поэтому и такой результат», — объясняет Беленов.

Мы попытались связаться с Рашидом Рахимовым для прояснения ситуации, но безуспешно. Судя по автоответчику, он уехал — скорее всего, в Австрию, где у него живёт семья. Там Рахимов играл семь лет и начинал тренерскую карьеру.

Николай Егорычев

Читайте также
 Стримерша пообещала снять откровенное видео ради победы команды!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Названы возможные преемники Зинедина Зидана в «Реале»
«Какие же они симулянты!»: Дзюба — о футболистах «Спартака»
Евгений Гинер выступил с обращением к болельщикам ЦСКА
Стало известно о планах «Барселоны» избавиться от тренера
Тедеско уверен, что «Спартак» в нынешнем составе выиграет ЧР
Соперник сборной России назвал состав команды на ЧЕ по футболу
26-летний баскетболист умер после потери сознания в Москве
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь