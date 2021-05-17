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18:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Дзюба — о «Спартаке»: Какие же они симулянты! Тедеско, по ходу, их всех накачивает

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба рассказал о поведении футболистов «Спартака» в матче 19-го тура РПЛ, когда питерцы победили со счетом 3:1.

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«Уверенная победа была над «Спартаком». Думаю, они не подъехали. Ловрен помог, да, он — шоумен, добавил немножко интриги. Но в первом тайме они отскакивали, мы прекрасно понимали, что мы их додавим. Это был вопрос времени. На нашем сленге это называется «полоска» — игра шла в одну калитку. Они ничего не создавали — уже даже Кутепов нападающим вышел. И когда Ярик забил на 73-й минуте, я подумал: «Ну наконец-то!» Потому что это было бы уже какое-то невезение.

Ещё бесило, особенно в этом матче, так это то, какие же они симулянты! Ну, реально. Это правда. Да, Тедеско дает им энергию, у них вся скамейка кричит, даже массажисты выбегают и что-то визжат. Тедеско, по ходу, их там всех накачивает. Для нас в России это, наверное, немножко показуха, это определённое шоу. Но когда в игре они от любого дуновения ветра падают, кричат и визжат… Мы в какой-то момент от этого уже просто устали.

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Соболь — это отдельный вид искусства, как он падает. А Жиго меня просто покорил, когда взял мою руку и ударил ей сам себя. Я стою и думаю: «Так, стоп, VAR же есть. Значит, меня точно не удалят». Рефери говорит мне: «Я всё вижу, я в шоке». А если бы не VAR и это было до крови… Мне бы потом игр пять дисквалификации ещё дали", — сказал Дзюба в видео на YouTube-канале «Грустная передача о футболе».

Зенит
3:1
Первый тайм: 1:1
Спартак
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