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18:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Гинер извинился перед болельщиками ЦСКА за провальный сезон

Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мнением о выступлении армейцев в завершившемся сезоне и извинился перед болельщиками команды.

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Источник: Чемпионат.com

«Результаты следует признать неудовлетворительными, команда не решила поставленных задач, не вышла в еврокубки. Да, в ряде матчей на результатах сказались судейские ошибки. Но основные причины внутренние — ответственность за такие результаты несу я.

Мы приносим извинения нашим болельщикам за провальный сезон и планируем проделать большую работу. И огромное спасибо за их великолепную поддержку на каждом матче, постараемся радовать фанатов в новом сезоне как можно чаще! — цитирует Гинера «Спорт-экспресс».

ЦСКА по итогам сезона занял шестое место в турнирной таблице РПЛ, не попав в еврокубки.

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