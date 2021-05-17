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18:22 (мск), источник: Sport24

Защитник «Байера» Драгович отказал московскому «Динамо»

Защитник «Байера» Александар Драгович отклонил предложение московского «Динамо», сообщает в твиттере журналист Sky Sport Макс Билефельд.

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Ранее сообщалось, что «Динамо» проявило интерес к 30-летнему австрийцу, контракт которого с немецким клубом истекает грядущим летом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Претендентами на Драговича являются «Црвена Звезда» и «Кельн», а «Байер» предложил ему продлить контракт на один год.

Драгович, который в сезоне-2020/21 провел за команду из Леверкузена 28 матчей, в 2013—2016 годах выступал за киевское «Динамо».

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