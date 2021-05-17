Защитник «Байера» Драгович отказал московскому «Динамо»
Защитник «Байера» Александар Драгович отклонил предложение московского «Динамо», сообщает в твиттере журналист Sky Sport Макс Билефельд.
Защитник «Байера» Александар Драгович отклонил предложение московского «Динамо», сообщает в твиттере журналист Sky Sport Макс Билефельд.
Ранее сообщалось, что «Динамо» проявило интерес к 30-летнему австрийцу, контракт которого с немецким клубом истекает грядущим летом.
Претендентами на Драговича являются «Црвена Звезда» и «Кельн», а «Байер» предложил ему продлить контракт на один год.
Драгович, который в сезоне-2020/21 провел за команду из Леверкузена 28 матчей, в 2013—2016 годах выступал за киевское «Динамо».